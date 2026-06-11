Motociclista resulta lesionada tras choque en Saltillo; conductor huye del lugar

Una mujer resultó lesionada durante la madrugada luego de que el conductor de una camioneta le quitara el derecho de paso al incorporarse sin precaución a una vialidad, provocando que cayera de su motocicleta sobre el pavimento, en Saltillo. El accidente ocurrió minutos antes de la 01:00 horas en el cruce de la calle Presidente Cárdenas y Fermín Espinoza “Armillita”, donde Keisy Nicole circulaba de poniente a oriente a bordo de una motocicleta Dynamo 400.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chevrolet Silverado omitió el alto obligatorio e invadió su trayectoria, por lo que la motociclista intentó evitar el impacto sin éxito. La unidad la golpeó en un costado, provocando que perdiera el control y terminara sobre el pavimento.

Automovilistas que presenciaron el percance se acercaron para auxiliar a la joven y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, el conductor responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que familiares de la lesionada decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital privado para recibir atención médica, debido a una lesión en una rodilla. La afectada informó que presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investigue el caso y se localice al conductor involucrado.