Motociclista resulta lesionada tras choque en Saltillo; conductor huye del lugar

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    Motociclista resulta lesionada tras choque en Saltillo; conductor huye del lugar
    Tras el percance, automovilistas que transitaban por la zona se detuvieron para brindar apoyo a la joven lesionada y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia a través del Sistema 911. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió cuando la motociclista circulaba de poniente a oriente y una camioneta que se incorporó a la vialidad sin respetar el alto obligatorio invadió su trayectoria

Una mujer resultó lesionada durante la madrugada luego de que el conductor de una camioneta le quitara el derecho de paso al incorporarse sin precaución a una vialidad, provocando que cayera de su motocicleta sobre el pavimento, en Saltillo.

El accidente ocurrió minutos antes de la 01:00 horas en el cruce de la calle Presidente Cárdenas y Fermín Espinoza “Armillita”, donde Keisy Nicole circulaba de poniente a oriente a bordo de una motocicleta Dynamo 400.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choca-adolescente-en-motocicleta-contra-camioneta-y-termina-lesionado-en-saltillo-JA21304872

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chevrolet Silverado omitió el alto obligatorio e invadió su trayectoria, por lo que la motociclista intentó evitar el impacto sin éxito. La unidad la golpeó en un costado, provocando que perdiera el control y terminara sobre el pavimento.

$!El conductor de la camioneta presuntamente responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos para iniciar el reporte correspondiente.
El conductor de la camioneta presuntamente responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos para iniciar el reporte correspondiente. MARTÍN ROJAS

Automovilistas que presenciaron el percance se acercaron para auxiliar a la joven y solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Sin embargo, el conductor responsable abandonó el lugar antes de la llegada de las autoridades.

$!La lesionada fue trasladada por sus propios familiares a un hospital privado, donde recibió atención médica por una lesión en la rodilla, mientras se analiza la denuncia que será presentada ante el Ministerio Público.
La lesionada fue trasladada por sus propios familiares a un hospital privado, donde recibió atención médica por una lesión en la rodilla, mientras se analiza la denuncia que será presentada ante el Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que familiares de la lesionada decidieron trasladarla por sus propios medios a un hospital privado para recibir atención médica, debido a una lesión en una rodilla.

La afectada informó que presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investigue el caso y se localice al conductor involucrado.

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