Localizan a albañil sin vida en un terreno, en Saltillo

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Saltillo
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    Localizan a albañil sin vida en un terreno, en Saltillo
    Elementos de la SEMEFO realizaron el levantamiento del cuerpo.
    Localizan a albañil sin vida en un terreno, en Saltillo

El hallazgo movilizó a la Fiscalía y a la Policía municipal

El cuerpo sin vida de un albañil fue localizado la tarde del martes en un terreno baldío ubicado entre las colonias 26 de Marzo y 7 de Noviembre, al sur de Saltillo.

La víctima fue identificada como Antonio Coronado López, conocido como “Toniche”, quien tenía su domicilio en la colonia Lomas de Guadalupe.

El hallazgo generó la movilización de corporaciones de seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que los primeros reportes al Sistema de Emergencias 911 señalaran que el hombre presentaba una lesión en el área de la ceja derecha, por lo que no se descartaba que pudiera haber sido víctima de una agresión.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Preventiva Municipal acordonaron la zona para preservar la escena.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-pierde-la-vida-al-ingresar-a-una-farmacia-en-saltillo-DM22488975

El reporte se registró alrededor de las 18:30 horas, cuando varias personas que caminaban por los callejones del mercado Perfecto Delgado, ubicado entre las calles Plan y Humberto Cid González, observaron a un hombre inconsciente sobre el terreno y dieron aviso a las autoridades.

Algunas personas que se encontraban en el sitio lo reconocieron como “Toniche”, ya que era conocido por frecuentar bares y cantinas del sector.

De acuerdo con las autoridades, la víctima vestía pantalón de mezclilla azul, camisa morada de manga larga y llevaba consigo una maleta que contenía tres cobijas.

Mientras el cuerpo era cubierto con una sábana por los cuerpos de auxilio, un hombre que se identificó como Rogelio Coronado, hermano de la víctima, pasó por el lugar, lo reconoció y dio aviso al resto de sus familiares.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y una inspección del cuerpo para determinar si presentaba lesiones relacionadas con un posible hecho violento. Será la necropsia la que establezca la causa del fallecimiento.

Al concluir las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley como parte de la investigación.

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