Localizan a albañil sin vida en un terreno, en Saltillo

El cuerpo sin vida de un albañil fue localizado la tarde del martes en un terreno baldío ubicado entre las colonias 26 de Marzo y 7 de Noviembre, al sur de Saltillo.

La víctima fue identificada como Antonio Coronado López, conocido como “Toniche”, quien tenía su domicilio en la colonia Lomas de Guadalupe.

El hallazgo generó la movilización de corporaciones de seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que los primeros reportes al Sistema de Emergencias 911 señalaran que el hombre presentaba una lesión en el área de la ceja derecha, por lo que no se descartaba que pudiera haber sido víctima de una agresión.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al lugar y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Policía Preventiva Municipal acordonaron la zona para preservar la escena.