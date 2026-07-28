Joven pierde la vida al ingresar a una farmacia, en Saltillo

Un joven de 22 años fue trasladado a los consultorios médicos de una farmacia para recibir atención debido a los problemas de salud que padecía; sin embargo, al ser valorado fue declarado sin vida.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar conocimiento del fallecimiento de quien fue identificado como Erick N.

De acuerdo con los primeros informes, el joven padecía una enfermedad de origen cerebral, por lo que sus familiares lo trasladaron a la farmacia Ayuda, ubicada en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa, en la colonia Antonio Cárdenas.

El médico de guardia le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero al no obtener respuesta solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.