Joven pierde la vida al ingresar a una farmacia, en Saltillo
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Justo frente a la vulcanizadora donde ocurrió la explosión y murió una persona, un joven perdió la vida al interior de una farmacia
Un joven de 22 años fue trasladado a los consultorios médicos de una farmacia para recibir atención debido a los problemas de salud que padecía; sin embargo, al ser valorado fue declarado sin vida.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a tomar conocimiento del fallecimiento de quien fue identificado como Erick N.
De acuerdo con los primeros informes, el joven padecía una enfermedad de origen cerebral, por lo que sus familiares lo trasladaron a la farmacia Ayuda, ubicada en el cruce de las calles Pablo L. Sidar y Héctor Espinosa, en la colonia Antonio Cárdenas.
El médico de guardia le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero al no obtener respuesta solicitó apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.
Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes realizaron una valoración y confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cuerpo conforme al protocolo.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Tras la inspección y la revisión de los antecedentes médicos, determinaron que no era necesario el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue por causas naturales y la certificación de la defunción quedó a cargo de un médico legista, quien expidió el documento correspondiente.