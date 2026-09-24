Localizan a hombre en estado de descomposición, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Localizan a hombre en estado de descomposición, en Saltillo
    Autoridades municipales acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
    Localizan a hombre en estado de descomposición, en Saltillo
    Localizan a hombre en estado de descomposición, en Saltillo

Vecinos no soportaron los malos olores a putrefacción y mandaron llamar a los familiares para que ingresaran

Dentro de su propio domicilio, ubicado en la colonia La Palmilla, un hombre de 64 años fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió cerca de las 3:00 de la tarde, cuando habitantes de la calle Eulalio Gutiérrez comenzaron a percibir fuertes olores fétidos provenientes del inmueble marcado con el número 284, por lo que dieron aviso a las autoridades.

En el interior de la vivienda fue localizado sin vida Faustino N., de 64 años, a quien sus conocidos identificaban como “Tino”. De inmediato se estableció comunicación con sus familiares para informarles sobre la situación. Al lugar acudió su hermana Martha, quien señaló que la última vez que vio a su hermano fue el lunes 21 de septiembre, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando acudió para llevarle medicamento, despensa y suero.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-lo-asaltan-y-golpean-por-50-pesos-y-un-celular-EO23695504

La mujer refirió que días antes Faustino había sufrido una caída y presentaba algunas lesiones. También señaló que padecía cirrosis desde hacía aproximadamente dos años.

Al ingresar al domicilio, la familiar encontró a Faustino en el suelo de la recámara, ya en avanzado estado de descomposición. Cerca del cuerpo fue localizada una cuerda de color negro, que presuntamente habría utilizado para intentar sostenerse.

Tras el hallazgo se dio aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos.

Los oficiales a cargo de la patrulla C-1857 se encargaron de desalojar a los familiares del interior de la vivienda y posteriormente acordonaron el exterior del inmueble para preservar el lugar.

La zona quedó bajo resguardo mientras se esperaba el arribo de personal de Servicios Periciales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El fallecido vestía una playera de tirantes de color rojo y bóxer negro. Una vez concluidas las primeras diligencias, se procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Reflejo autoritario

Reflejo autoritario
true

Se cae en Coahuila alianza del Verde con Morena

true

POLITICÓN: El fallido intento de Leticia Bravo por ocultar el maltrato laboral en el IEC ante Carla Humphrey
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al hombre y lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Saltillo: lo asaltan y golpean por 50 pesos y un celular

El arquitecto saltillense Diego Alvarado de León, conocido como Arqui Juve, participó en ‘Tirando Bola’ con Franco Escamilla.

Franco Escamilla y el Arqui Juve se enfrentan en ‘Tirando Bola’; apuestan 500 dólares para asilo de Saltillo
La karateka ha fortalecido su preparación con competencias internacionales y concentraciones en Egipto y España.

Ana Victoria Muñoz: la monclovense que representará a México en el Mundial de Karate
Abogados británicos de derechos humanos han presentado, en nombre de la familia de Taraneh y Romina Rahimi, una “declaración formal de información” relativa al caso de estas dos mujeres.

Familiares de las gemelas iraníes condenadas a pena de muerte y prisión piden ayuda desesperada a la ONU
Zelensky advirtió que pronto llegará el momento en que la IA dicte cómo se libran las guerras, a medida que se fabriquen armas cada vez más sofisticadas a un ritmo acelerado.

La guerra en Ucrania debe terminar antes de que se utilice la IA en el campo de batalla, declaró Zelensky ante la ONU