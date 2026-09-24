Localizan a hombre en estado de descomposición, en Saltillo

En el interior de la vivienda fue localizado sin vida Faustino N., de 64 años, a quien sus conocidos identificaban como “Tino”. De inmediato se estableció comunicación con sus familiares para informarles sobre la situación. Al lugar acudió su hermana Martha, quien señaló que la última vez que vio a su hermano fue el lunes 21 de septiembre, alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando acudió para llevarle medicamento, despensa y suero.

El hallazgo ocurrió cerca de las 3:00 de la tarde, cuando habitantes de la calle Eulalio Gutiérrez comenzaron a percibir fuertes olores fétidos provenientes del inmueble marcado con el número 284, por lo que dieron aviso a las autoridades.

Dentro de su propio domicilio, ubicado en la colonia La Palmilla, un hombre de 64 años fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición.

La mujer refirió que días antes Faustino había sufrido una caída y presentaba algunas lesiones. También señaló que padecía cirrosis desde hacía aproximadamente dos años.

Al ingresar al domicilio, la familiar encontró a Faustino en el suelo de la recámara, ya en avanzado estado de descomposición. Cerca del cuerpo fue localizada una cuerda de color negro, que presuntamente habría utilizado para intentar sostenerse.

Tras el hallazgo se dio aviso al sistema de emergencias 911, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos.

Los oficiales a cargo de la patrulla C-1857 se encargaron de desalojar a los familiares del interior de la vivienda y posteriormente acordonaron el exterior del inmueble para preservar el lugar.

La zona quedó bajo resguardo mientras se esperaba el arribo de personal de Servicios Periciales y detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes realizaron las diligencias correspondientes.

El fallecido vestía una playera de tirantes de color rojo y bóxer negro. Una vez concluidas las primeras diligencias, se procedió al levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarían los estudios correspondientes para determinar la causa del fallecimiento.