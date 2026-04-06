Localizan en San Luis Potosí camioneta robada en autolavado de Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Localizan en San Luis Potosí camioneta robada en autolavado de Saltillo
    La Chevrolet Trax fue localizada en calles de la colonia Rinconada de Santiago, en San Luis Potosí; la unidad no presentaba daños visibles al momento de ser asegurada por los agentes locales. CORTESÍA

Tras un rastreo por cámaras del C4 y labor de policía cibernética, ubican una Chevrolet Trax sustraída en la colonia Oceanía; hay un sospechoso identificado

El robo de un vehículo particular en el sector norte de Saltillo derivó en un despliegue de coordinación interestatal, luego de que la unidad fuera localizada en la capital de San Luis Potosí. El aseguramiento del automotor se concretó tras el seguimiento mediante cámaras de vigilancia y el análisis de rutas de salida de la ciudad, lo que permitió ubicar el vehículo a cientos de kilómetros de donde fue sustraído originalmente.

El reporte del robo se generó el pasado 3 de abril, cuando se notificó la desaparición de una camioneta Chevrolet Trax, modelo 2017, del establecimiento de lavado de autos con razón social ”El Güero”. El negocio, ubicado en la colonia Oceanía Bulevares, fue el último punto donde se avistó la unidad antes de que se perdiera el rastro de la misma, activando los protocolos de búsqueda de la Comisaría de Seguridad local.

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La investigación se centró en el análisis de las redes de vigilancia tecnológica. Personal de la Unidad de Policía Cibernética y del Agrupamiento contra Robo de Vehículos procedieron a la revisión de las grabaciones captadas por el Centro de Control y Comando (C2) de Saltillo, integrando además las imágenes de las cámaras del C4 pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila.

Este rastreo técnico permitió establecer la trayectoria de la camioneta, confirmando que el sospechoso logró sacar la unidad de los límites municipales para emprender camino hacia el sur del país. Los datos digitales arrojaron que el vehículo ingresó al estado vecino, lo que obligó a emitir una alerta de colaboración a las autoridades de la Fiscalía General de San Luis Potosí.

ASEGURAMIENTO EN LA CAPITAL POTOSINA

Con las coordenadas derivadas del seguimiento, se notificó que la Chevrolet Trax fue hallada estacionada en la colonia Rinconada de Santiago, en la ciudad de San Luis Potosí. Tras verificar que el número de serie correspondía con el reporte de robo interpuesto en Coahuila, la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades potosinas para iniciar el proceso de devolución.

Aunque al momento de la localización de la camioneta no se reportaron detenciones en el sitio, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el probable responsable del robo ya se encuentra plenamente identificado.

Actualmente, las carpetas de investigación están en manos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde se integran las pruebas recolectadas en los videos y los peritajes de la Policía Cibernética para proceder con la orden de aprehensión por el delito de robo de vehículo. El caso permanece abierto hasta que se logre la captura del sujeto implicado en el traslado de la unidad hacia el estado vecino.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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