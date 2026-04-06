Choca camión de pasajeros contra puente en Ramos Arizpe; iba a Monterrey

Un camión de pasajeros de la línea Ómnibus de México protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues debido a un banco de neblina el conductor no se percató de la presencia de un muro de contención, impactándose de manera frontal en el municipio de Ramos Arizpe. Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor trasladaba un camión de pasajeros con destino a Monterrey, Nuevo León. En la unidad se encontraban nueve pasajeros.

El conductor circulaba con dirección de sur a norte, cuando debido a las condiciones climáticas se presentó una densa neblina que le redujo la visibilidad. Lo anterior ocasionó que, a la altura del puente vehicular que pasa sobre el bulevar Manuel Acuña, no se percatara de la presencia del muro, impactándose de manera frontal contra su base.

Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar. Al arribar, tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la intervención de paramédicos. Finalmente, los tripulantes abordaron otro camión de la misma línea, ya que la unidad accidentada fue trasladada a un corralón, y el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.