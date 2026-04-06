Choca camión de pasajeros contra puente en Ramos Arizpe; iba a Monterrey

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Choca camión de pasajeros contra puente en Ramos Arizpe; iba a Monterrey
    La unidad de la línea Ómnibus de México quedó con el frente destrozado tras impactar contra la base del puente en el bulevar Manuel Acuña; el exceso de humedad y la falta de visibilidad fueron las causas principales del percance. MARTÍN ROJAS

El conductor quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará el monto de los daños ocasionados a la infraestructura urbana

Un camión de pasajeros de la línea Ómnibus de México protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues debido a un banco de neblina el conductor no se percató de la presencia de un muro de contención, impactándose de manera frontal en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:30 horas, cuando el conductor trasladaba un camión de pasajeros con destino a Monterrey, Nuevo León. En la unidad se encontraban nueve pasajeros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/volcadura-en-la-carretera-57-deja-cinco-lesionados-viajaban-de-estados-unidos-a-saltillo-IH19787953
$!Pese a la magnitud del impacto frontal, los nueve pasajeros que viajaban con destino a Monterrey resultaron ilesos, permaneciendo en el lugar hasta que fueron transferidos a otra unidad de la misma empresa para concluir su viaje.
Pese a la magnitud del impacto frontal, los nueve pasajeros que viajaban con destino a Monterrey resultaron ilesos, permaneciendo en el lugar hasta que fueron transferidos a otra unidad de la misma empresa para concluir su viaje. MARTÍN ROJAS

El conductor circulaba con dirección de sur a norte, cuando debido a las condiciones climáticas se presentó una densa neblina que le redujo la visibilidad.

Lo anterior ocasionó que, a la altura del puente vehicular que pasa sobre el bulevar Manuel Acuña, no se percatara de la presencia del muro, impactándose de manera frontal contra su base.

$!El muro de contención del puente vehicular resistió el impacto del camión de pasajeros; peritos de Asuntos Viales tomaron conocimiento del hecho para evaluar los daños a la infraestructura municipal y consignar el caso ante el Ministerio Público.
El muro de contención del puente vehicular resistió el impacto del camión de pasajeros; peritos de Asuntos Viales tomaron conocimiento del hecho para evaluar los daños a la infraestructura municipal y consignar el caso ante el Ministerio Público. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudieron al lugar.

Al arribar, tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la circulación para prevenir otro accidente.

$!Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe abanderaron el tramo de sur a norte, debido a que la densa neblina que persistía en la zona representaba un peligro latente para el resto de los automovilistas tras el choque del autobús.
Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe abanderaron el tramo de sur a norte, debido a que la densa neblina que persistía en la zona representaba un peligro latente para el resto de los automovilistas tras el choque del autobús. MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la intervención de paramédicos.

Finalmente, los tripulantes abordaron otro camión de la misma línea, ya que la unidad accidentada fue trasladada a un corralón, y el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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