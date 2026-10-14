Ingresa hombre al hospital tras ingerir ácido muriático en Saltillo; se desconocen causas

Carlos Alberto ¨N¨, de 43 años, recibió atención médica en el Centro de Salud de la colonia Nueva Jerusalén, en Saltillo, luego de ingerir ácido muriático por causas que no han sido confirmadas. El caso fue reportado por personal de la unidad médica, que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 para atender al paciente debido a la sustancia que había ingerido.

De acuerdo con el reporte, no se precisó la cantidad de ácido muriático consumida ni el tiempo transcurrido desde la ingesta, por lo que se consideró necesario atender la situación de manera inmediata.