Ingresa hombre al hospital tras ingerir ácido muriático en Saltillo; se desconocen causas

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    Ingresa hombre al hospital tras ingerir ácido muriático en Saltillo; se desconocen causas
    Carlos Alberto, de 43 años, fue llevado al Hospital General tras recibir atención inicial en un centro de salud. ULISES MARTÍNEZ

Personal médico solicitó apoyo al 911 desde la colonia Nueva Jerusalén; socorristas trasladaron al paciente para recibir atención especializada, aunque se desconoce su estado de salud

Carlos Alberto ¨N¨, de 43 años, recibió atención médica en el Centro de Salud de la colonia Nueva Jerusalén, en Saltillo, luego de ingerir ácido muriático por causas que no han sido confirmadas.

El caso fue reportado por personal de la unidad médica, que solicitó apoyo a través del número de emergencias 911 para atender al paciente debido a la sustancia que había ingerido.

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De acuerdo con el reporte, no se precisó la cantidad de ácido muriático consumida ni el tiempo transcurrido desde la ingesta, por lo que se consideró necesario atender la situación de manera inmediata.

$!El hombre se encontraba solo en las instalaciones médicas cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.
El hombre se encontraba solo en las instalaciones médicas cuando se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

Al momento de solicitar ayuda, el hombre se encontraba solo en las instalaciones del centro de salud. Tras preguntar por sus familiares, se confirmó que no había nadie que lo acompañara.

De manera preliminar, se indicó que la ingesta pudo haber sido intencional, aunque no se proporcionaron detalles sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre su estado de salud ni sobre las medidas médicas aplicadas posteriormente en el Hospital General, donde fue ingresado por socorristas de la Cruz Roja que atendieron el reporte.

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