Localizan sin vida a menor al interior de su domicilio, en Saltillo

Un adolescente de 16 años fue localizado sin vida la tarde de este domingo al interior de su propio domicilio ubicado en la colonia Valle Azteca, en Saltillo.

La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, tomó conocimiento del hecho que se dio cerca de las tres de la tarde.

El fallecido fue identificado como Jorge de Jesús Guerrero González, de 16 años, estudiante de preparatoria.

El padre del adolescente manifestó que alrededor de las 03:00 horas regresó de trabajar a su domicilio ubicado en Pirámide del Sol.

Acudió a tocar a la puerta de la habitación de su hijo, sin obtener respuesta, por lo que se retiró a dormir.