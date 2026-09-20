Localizan sin vida a menor al interior de su domicilio, en Saltillo
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El fallecimiento se registró en la colonia Azteca
Un adolescente de 16 años fue localizado sin vida la tarde de este domingo al interior de su propio domicilio ubicado en la colonia Valle Azteca, en Saltillo.
La Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, tomó conocimiento del hecho que se dio cerca de las tres de la tarde.
El fallecido fue identificado como Jorge de Jesús Guerrero González, de 16 años, estudiante de preparatoria.
El padre del adolescente manifestó que alrededor de las 03:00 horas regresó de trabajar a su domicilio ubicado en Pirámide del Sol.
Acudió a tocar a la puerta de la habitación de su hijo, sin obtener respuesta, por lo que se retiró a dormir.
Posteriormente, alrededor de las 14:00 horas, volvió a llamar a la puerta y, al no recibir respuesta, ingresó a la habitación.
Localizó a su hijo en suspensión incompleta, con una cuerda colocada alrededor del cuello y sujeta a una estructura metálica fijada a la pared.
El padre realizó el reporte al número de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales.
En el sitio fueron localizados como indicios una cuerda de varios colores, una estructura metálica utilizada como punto de apoyo, un teléfono celular con funda azul y un reloj inteligente color plateado.
A simple vista, el cuerpo presentó un surco en el cuello.
El levantamiento fue autorizado para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia correspondiente.