La IA ha llegado a Gmail. Esto es lo que hay que saber

NUEVA YORK- Hace aproximadamente dos años, Google prácticamente impuso la inteligencia artificial a las masas cuando comenzó a mostrar respuestas generadas por IA a las preguntas de los usuarios en la parte superior de los resultados de búsqueda. Ahora, la empresa está adoptando una estrategia similar al añadir IA a otro servicio de uso generalizado, Google Mail. Este mes, Google comenzó a implementar un conjunto de nuevas herramientas basadas en la IA generativa, la tecnología que impulsa los chatbots, para ayudar a los usuarios a administrar sus bandejas de entrada saturadas y acelerar el proceso de redacción de correos electrónicos. Algunas de las funciones son gratuitas, mientras que otras requieren pagar una suscripción. TE PUEDE INTERESAR: Apple y Google acuerdan renovar a Siri con avances de Gemini en 2026 Los usuarios de Gmail ahora pueden buscar correos electrónicos al escribir una pregunta, como esta: “¿Cómo se llama el reclutador de empleo que conocí el mes pasado?”. Google también está probando un nuevo tipo de bandeja de entrada, que se lanzará a finales de este año, que recopila de manera automática una lista de tareas pendientes basada en las tareas discutidas en los correos electrónicos. Además, Google ha presentado herramientas para agilizar la redacción, como un corrector automático y un generador de respuestas. Si la nueva tecnología de inteligencia artificial es ampliamente adoptada por los usuarios de Gmail, podría suponer el mayor cambio en el correo electrónico, nuestro servicio web más sólido, en décadas. Podría transformar la forma en que las personas revisan manualmente sus bandejas de entrada durante todo el día en una experiencia más optimizada, una visión general que las personas consultan de forma periódica. Todo esto, por supuesto, tiene implicaciones para la privacidad. Para que las nuevas funciones operen, Gemini, el asistente de IA de Google, necesita acceder a toda la bandeja de entrada del usuario. La empresa insiste en que, aunque los sistemas Gemini analizan nuestros correos electrónicos, existen medidas de protección para que sus empleados no los lean. Con el fin de entender lo que esto significa para nosotros, entrevisté a un ejecutivo de Google que está a cargo de Gmail, así como a expertos en privacidad.

Y para evaluar si las herramientas merecen la pena a cambio de la posible pérdida de privacidad, he probado durante la última semana el Gmail con IA de Google. Algunas de estas funciones, sobre todo la lista de tareas automática generada a partir de mi bandeja de entrada, me han parecido muy útiles, pero no me han gustado las herramientas que aceleran la escritura. En definitiva, no tengo claro si optaré por compartir aún más datos con Google para utilizar estas funciones una vez que estén totalmente disponibles.

A continuación, presento un resumen de mis primeras impresiones sobre las nuevas herramientas y respuestas a preguntas importantes sobre la privacidad en el futuro. GMAIL ENTRA EN LA ERA DE LA IA Comencemos con la nueva función más importante, la bandeja de entrada con IA, que se lanzará de forma generalizada en los próximos meses, seguida de las actualizaciones menores disponibles en la actualidad. Una nueva bandeja de entrada con IA Gestionar la bandeja de entrada del correo electrónico se ha convertido en una tarea tediosa. Cuando alguien te envía un correo electrónico, puedes leerlo y responderlo, borrarlo o ignorarlo. La opción de ignorar un correo electrónico es la que menos esfuerzo requiere, pero los mensajes no leídos se acumulan con el tiempo y aumentan el estrés. (Un ejemplo: el icono de mi aplicación Gmail muestra actualmente un globo rojo que indica 131.000 correos electrónicos no leídos). La nueva bandeja de entrada con IA de Google cambia radicalmente la forma en que las personas revisan su correo electrónico. Ofrece una visión general de alto nivel de lo que necesitas saber y hacer hoy en día con base en los correos electrónicos recientes, pues analiza las conversaciones y crea acciones pendientes y resúmenes de temas. La bandeja de entrada con IA me ha proporcionado un respiro de mi caótica bandeja de entrada esta semana. Hace poco había intercambiado correos electrónicos con una guardería local para hablar sobre la inscripción de mi hija. Por esas mismas fechas, su pediatra me había enviado un correo electrónico en el que me pedía que rellenara un cuestionario. Pero a lo largo del día, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de mercadotecnia de minoristas y otros correos electrónicos no solicitados. Cuando di clic en la pestaña AI Inbox, la IA de Google me recordó mis conversaciones recientes y me presentó una lista de tareas pendientes: responder a la guardería sobre la inscripción y rellenar el cuestionario para el pediatra. No aparecía ningún otro mensaje superfluo de mi bandeja de entrada. TE PUEDE INTERESAR: Gemini 3: Así es el nuevo modelo de IA de Google, el ‘más inteligente’ Google está probando la bandeja de entrada con IA con un pequeño grupo de usuarios, pero cuando la función se lance al público en los próximos meses, creo que mucha gente, especialmente los padres ocupados y los trabajadores de oficina, la encontrarán útil. Herramientas gratuitas Google ahora ofrece de forma gratuita las siguientes herramientas de Gmail que antes solo estaban disponibles para los usuarios que pagaban una suscripción para utilizar su IA: — Respuestas sugeridas con personalización. Gemini ahora analizará un mensaje y generará una respuesta personalizada basada en tu estilo de redacción en correos electrónicos anteriores. — Resúmenes de IA con resúmenes de correos electrónicos. De forma similar a los resúmenes de IA que aparecen en la búsqueda de Google, Gmail mostrará un resumen automático de una conversación en la parte superior de cada cadena de correo electrónico. — Un botón de “Ayúdame a escribir”. Los usuarios pueden hacer clic en “Ayúdame a escribir” para redactar un correo electrónico si escriben una indicación, como esta: “Redacta una carta a mi compañía eléctrica para preguntar por qué mi recibo es tan alto”. Como redactor profesional, en general no me parecieron útiles estas herramientas, pero las personas que tienen dificultades con las palabras pueden apreciarlas. Herramientas de pago Google también ha lanzado nuevas herramientas que estarán disponibles inicialmente para las personas que paguen una suscripción a uno de los planes de IA de Google, que cuestan a partir de 20 dólares al mes: — Resúmenes de IA para buscar correos electrónicos. Antes, se podían buscar correos electrónicos al escribir palabras clave como “fontanero” en la barra de búsqueda. Ahora, los usuarios pueden escribir una pregunta en la barra de búsqueda, como “¿Cómo se llama el fontanero que arregló mi inodoro el año pasado?”.