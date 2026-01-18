Agentes de ICE acuden a comer a restaurante mexicano y después arrestan al personal

Internacional
/ 18 enero 2026
    Agentes de ICE acuden a comer a restaurante mexicano y después arrestan al personal
    Testigos señalaron que todo el personal del restaurante de comida mexicana se puso nervioso tras la llegada de los agentes de ICE. FOTO: ESPECIAL.

La confrontación entre migrantes y agentes de inmigración, se hace cada vez más recurrente en la zona de Minneapolis

MINNESOTA.-Al menos tres empleados de un restaurante mexicano ubicado a las afueras de Minneapolis, Minnesota, fueron arrestados por personal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esto horas después de que los agentes almorzaran en el establecimiento.

Hasta el pasado viernes se desconocía la identidad de las personas arrestadas en el sitio, pero de manera preliminar se supo que el restaurante acudieron los Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Trascendió que cuatro oficiales de ICE comieron en un puesto en El Tapatio, un restaurante familiar en Willmar, Minnesota, ubicado aproximadamente a unos 135 kilómetros (85 millas) al oeste de Mineápolis.

Testigos cercanos compartieron fotos de los agentes dentro del restaurante y consiguieron grabar videos del arresto.

Los transeúntes que presenciaron el arresto hicieron sonar silbatos y gritaron a los oficiales que lo arrestaron: “¿Tu mamá estaría orgullosa de ti ahora mismo?”, según el Minnesota Star Tribune .

En éstos se observó como agentes de ICE arrestaron al menos a tres empleados del restaurante cerca de la escuela de Wilma, así como de una iglesia.

Ni ICE ni el estado de Minneapolis han hablado sobre lo que sucedió el pasado jueves 15 de enero, pero la zona sigue siendo criticada, pues fue donde Renee Good fue asesinada por Jonathan Ross en medio de una manifestación anti-ICE.

Willmar es una ciudad ubicada en el condado de Kandiyohi, en el centro de Minesota. Tiene una población de aproximadamente 21 mil habitantes, según el censo de 2020. De la población, alrededor del 40% son personas de color , y un tercio se identifica como hispano.

A principios de esta semana, CBS News informó que otro restaurante mexicano llamado El Rodeo, ubicado en las Ciudades Gemelas, se vio obligado a cerrar tras la llegada de agentes de ICE. Aunque no hubo arrestos, el incidente asustó tanto a algunos empleados que, según informes, están demasiado asustados para ir a trabajar.

Temas


Arrestos
Seguridad
Migrantes

Localizaciones


Minnesota

