Logra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, titulación del 100 por ciento

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Saltillo
/ 27 abril 2026
    Logra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, titulación del 100 por ciento
    El director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, rindió su segundo informe de actividades. CORTESÍA

Informe 2025-2026 destaca avances en formación, investigación, vinculación y modernización de espacios educativos

Ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director Miguel Sánchez Maldonado presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, en una sesión realizada en el auditorio del plantel.

El acto contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, así como funcionariado universitario, directivos de distintas escuelas y facultades, además de integrantes de la comunidad académica.

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Durante su intervención, el Rector reconoció los avances de la Facultad, al destacar una mayor cohesión interna y un modelo educativo centrado en el estudiantado, con énfasis en su desarrollo integral, bienestar emocional e inclusión.

MODELO EDUCATIVO CON ENFOQUE INTEGRAL

Señaló que los resultados reflejan una formación que trasciende el aula, impulsando la participación activa en generación de contenidos, investigación aplicada y proyectos con impacto real. Asimismo, subrayó la pertinencia de fortalecer la calidad académica frente a los cambios en el entorno educativo nacional.

Destacó además la vinculación con empresas, medios y organismos sociales, al considerar que la inserción temprana en el ámbito profesional es un indicador clave del cumplimiento institucional.

ESTRATEGIA BASADA EN CINCO EJES

Por su parte, el director Miguel Sánchez Maldonado estructuró su informe en cinco ejes: Personas íntegras, Personas profesionales, Comunidad generadora de conocimientos y contenidos, Comunidad vinculada y responsable, y Comunidad efectiva.

En el rubro de desarrollo integral, se consolidaron actividades culturales, deportivas y de acompañamiento estudiantil, beneficiando a más de un centenar de alumnos mediante tutorías, atención psicológica y apoyos económicos.

En el ámbito académico, se reportó una matrícula de 299 estudiantes de Licenciatura, con un índice de titulación del 100 por ciento en egresados recientes y una acreditación global del 87 por ciento en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura.

El fortalecimiento docente incluyó la obtención de nuevos grados académicos y certificaciones, así como la implementación de talleres, laboratorios y prácticas en entornos reales.

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INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En materia de investigación, se consolidaron cuerpos académicos, destacando el reconocimiento de uno como “Consolidado” por el PRODEP, además de la participación estudiantil en proyectos con impacto social y producción científica.

$!Destacan avances en formación integral, investigación y vinculación con sectores externos.
Destacan avances en formación integral, investigación y vinculación con sectores externos. CORTESÍA

En vinculación, se ampliaron las prácticas profesionales en sectores público y privado, generando oportunidades de inserción laboral y colaboraciones con organismos nacionales e internacionales.

Finalmente, en infraestructura, se reportaron mejoras en aulas y laboratorios, adquisición de equipo tecnológico y acciones de modernización administrativa orientadas a optimizar recursos y fortalecer la transparencia.

El Rector reiteró el respaldo institucional para continuar impulsando el crecimiento de la Facultad, con énfasis en la internacionalización, la calidad académica y la formación ética de las futuras generaciones.

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