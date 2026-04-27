Logra Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, titulación del 100 por ciento

El acto contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, así como funcionariado universitario, directivos de distintas escuelas y facultades, además de integrantes de la comunidad académica.

Ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, el director Miguel Sánchez Maldonado presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026, en una sesión realizada en el auditorio del plantel.

Durante su intervención, el Rector reconoció los avances de la Facultad, al destacar una mayor cohesión interna y un modelo educativo centrado en el estudiantado, con énfasis en su desarrollo integral, bienestar emocional e inclusión.

MODELO EDUCATIVO CON ENFOQUE INTEGRAL

Señaló que los resultados reflejan una formación que trasciende el aula, impulsando la participación activa en generación de contenidos, investigación aplicada y proyectos con impacto real. Asimismo, subrayó la pertinencia de fortalecer la calidad académica frente a los cambios en el entorno educativo nacional.

Destacó además la vinculación con empresas, medios y organismos sociales, al considerar que la inserción temprana en el ámbito profesional es un indicador clave del cumplimiento institucional.

ESTRATEGIA BASADA EN CINCO EJES

Por su parte, el director Miguel Sánchez Maldonado estructuró su informe en cinco ejes: Personas íntegras, Personas profesionales, Comunidad generadora de conocimientos y contenidos, Comunidad vinculada y responsable, y Comunidad efectiva.

En el rubro de desarrollo integral, se consolidaron actividades culturales, deportivas y de acompañamiento estudiantil, beneficiando a más de un centenar de alumnos mediante tutorías, atención psicológica y apoyos económicos.

En el ámbito académico, se reportó una matrícula de 299 estudiantes de Licenciatura, con un índice de titulación del 100 por ciento en egresados recientes y una acreditación global del 87 por ciento en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura.

El fortalecimiento docente incluyó la obtención de nuevos grados académicos y certificaciones, así como la implementación de talleres, laboratorios y prácticas en entornos reales.