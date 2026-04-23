Coloca Tec Saltillo al 80 por ciento de sus egresados en el sector productivo

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Coloca Tec Saltillo al 80 por ciento de sus egresados en el sector productivo
    La vinculación con la industria permite a egresados incorporarse rápidamente al mercado laboral. CORTESÍA

Alta vinculación con empresas impulsa prácticas, reclutamiento directo y formación alineada al mercado actual

El Instituto Tecnológico de Saltillo se mantiene como uno de los principales semilleros de talento para el sector productivo en el Estado, al registrar que cerca del 80 por ciento de sus egresados logra integrarse al mercado laboral, particularmente en la industria de la Región Sureste.

De acuerdo con el director de Planeación y Vinculación, Ricardo Martínez Alvarado, este indicador responde a una estrategia sostenida de colaboración con empresas, que permite a los estudiantes incorporarse desde etapas tempranas a dinámicas reales de trabajo mediante prácticas profesionales y servicio social.

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Cada semestre, alrededor de mil 500 alumnos participan en estancias dentro de compañías, mientras que cerca de 600 concluyen su formación anualmente, con una alta proporción que es contratada por las mismas organizaciones donde se capacitaron.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA INDUSTRIA

El fortalecimiento de esta inserción laboral se sustenta en una red de más de 100 convenios con empresas regionales, así como en colaboraciones con firmas internacionales y acuerdos académicos con países como Estados Unidos, China, Corea y España.

Asimismo, el modelo educativo del Tecnológico de Saltillo se encuentra alineado con las demandas del mercado, particularmente en áreas como ingeniería industrial, mecatrónica y gestión empresarial, donde la industria mantiene una alta demanda de capital humano.

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FORMACIÓN ADAPTADA A NUEVOS RETOS

El dinamismo del entorno laboral ha llevado a la institución a incorporar contenidos orientados a la innovación y la productividad, incluyendo herramientas de inteligencia artificial, diseño y dominio del idioma inglés.

De manera paralela, empresas de la región participan activamente en procesos de reclutamiento dentro del propio plantel, lo que permite que numerosos estudiantes aseguren un empleo incluso antes de egresar.

Este modelo de vinculación continua ha posicionado al Instituto Tecnológico de Saltillo como un referente en la formación de profesionales altamente competitivos, capaces de responder a las exigencias de la industria y contribuir al desarrollo económico de Coahuila

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