Saltillo: promueven entre jóvenes la responsabilidad en el consumo de alcohol

La actividad reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas, autoridades municipales y representantes de la iniciativa privada, como parte de una estrategia que busca informar y prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol.

Con el objetivo de generar conciencia sobre el consumo responsable de alcohol entre jóvenes, la empresa Heineken México llevó a Saltillo la conferencia “Consumo inteligente”, impartida por el especialista Fabián Alberto Rábago Garza, en La Madriguera Casa del Adolescente y la Juventud.

Durante el arranque del evento, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de brindar herramientas a las juventudes para la toma de decisiones responsables. “Claro que se vale divertirse, salir con amigos o ir a fiestas, pero lo más importante es regresar sanos y salvos a casa”, señaló.

CONCIENCIA DESDE LA INFORMACIÓN

El ponente Fabián Alberto Rábago explicó que el consumo de alcohol forma parte de diversas culturas, pero subrayó que los principales problemas surgen a partir del exceso.

Detalló que el alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central y que su impacto en el organismo depende de factores como la cantidad, la velocidad de consumo, el peso corporal y el estado de salud de cada persona.

Uno de los mensajes centrales fue evitar el inicio temprano en el consumo, especialmente en menores de edad, debido a que el cerebro aún se encuentra en desarrollo. “Mientras más tarde se inicie el consumo, mejores condiciones habrá para el desarrollo físico y mental”, explicó.

Durante la conferencia también se abordaron riesgos poco conocidos, como el consumo de alcohol en contextos inseguros o la adquisición de bebidas adulteradas, lo que puede derivar en consecuencias graves o incluso mortales.

El especialista recomendó adquirir bebidas únicamente en establecimientos formales y evitar prácticas de riesgo que se han detectado entre jóvenes. Asimismo, enfatizó la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol y valoró la implementación de operativos antialcohol como una medida preventiva para evitar accidentes.