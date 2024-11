Los 9 dinosaurios que el Museo del Desierto le aportó al mundo

En ese sentido, indicó que, si bien se han descrito nueve vertebrados por primera vez en el Mude , también se han realizado más de 300 determinaciones de animales que se sabe existieron en Coahuila, aunque no se descubrieron originalmente allí.

La descripción del Velafrons coahuilensis se realizó en la Journal of Vertebrate Paleontology en 2007. Este vertebrado, cuyos restos se encontraron en el Cerro del Pueblo de Saltillo , fue uno de los dinosaurios que sirvieron de modelo para las esculturas con detalles huicholes exhibidas en el festival The Burning Man en Nevada en 2018.

En 2010 se realizó la descripción del Coahuilaceratops magnacuerna en la revista New Perspectives on Horned Dinosaurs, mientras que en 2017 se publicó el descubrimiento del Yehuecauhceratops mudei, que lleva en su nombre una referencia al recinto saltillense. Su descripción se hizo en el Journal of South American Earth Sciences.