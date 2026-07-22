Vecinos organizan propuestas y diagnóstico en colonias de Saltillo para entregar al Ayuntamiento

La Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo presentó un documento dirigido al alcalde Javier Díaz González, con propuestas y diagnósticos sobre desarrollo urbano, movilidad, medio ambiente y gestión territorial, con el que busca que las organizaciones ciudadanas sean incorporadas a la toma de decisiones relacionadas con el crecimiento de la ciudad. El documento reúne los planteamientos de 17 colonias y asociaciones civiles que conforman esta organización, surgida en 2024, y plantea la creación de un modelo de gobernanza colaborativo entre ciudadanía, autoridades, academia e iniciativa privada para atender problemáticas urbanas.

De acuerdo con el dossier, la iniciativa se sustenta en el derecho de libre asociación previsto en la Constitución, así como en la Ley de Participación Ciudadana y la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila. Los promoventes señalan que la participación vecinal fortalece las políticas públicas al aportar conocimiento local, vigilancia ciudadana y seguimiento a las decisiones. Este documento se trabajo a partir del Foro Académico Vecinal realizado en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro el pasado 5 de junio, fecha desde que esperan la recepción formal por parte del Ayuntamiento. “Consideramos que la participación vecinal no solo complementa la acción pública, sino que la fortalece al aportar conocimiento local, vigilancia social y legitimidad a las decisiones”, manifestaron. Entre los temas expuestos destaca la situación ambiental de Saltillo. Con base en el Plan Director de Desarrollo Urbano, el documento señala que la ciudad dispone de 4.7 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, por debajo de los 15 metros cuadrados recomendados, por lo que propone proteger las aproximadamente 42 hectáreas de área verde ubicadas en Lomas de Lourdes. Asimismo, advierte sobre la disminución en los niveles de los pozos de abastecimiento, al señalar que algunas fuentes de extracción, como las localizadas en Carneros, han descendido hasta 75 metros y atribuye la ocupación de cauces y arroyos a un incremento en el riesgo de inundaciones. “Por un lado, la sobreexplotación de los mantos acuíferos compromete la disponibilidad del recurso hídrico. Por otro, la ocupación de cauces, arroyos y zonas naturales de escurrimiento está incrementando el riesgo de inundaciones en toda la ciudad”, expusieron.

En materia de desarrollo urbano, las organizaciones cuestionaron los cambios de uso de suelo que permiten proyectos de mayor densidad habitacional y como ejemplo, citaron el caso del predio Laguna del Rey, donde una propuesta para sustituir vivienda unifamiliar por un complejo de 100 departamentos y áreas comerciales incrementaría la densidad permitida en 138 por ciento, lo que, afirman, generaría presión sobre los servicios de agua y drenaje. El dossier también incluye observaciones sobre la instalación de gasolineras en zonas habitacionales, la contaminación generada por ladrilleras cercanas al bulevar Vito Alessio Robles y el ruido provocado por bares y centros nocturnos en áreas residenciales y el Centro Histórico, para lo cual solicitan reforzar la supervisión y aplicar sanciones cuando corresponda.

En el apartado de movilidad, el documento considera que el actual esquema de transporte público bajo el modelo “hombre-camión” resulta insuficiente y propone crear una Empresa de Propiedad Ciudadana para operar el transporte metropolitano, un Instituto Metropolitano de Movilidad y un Fondo de Movilidad Sostenible financiado con el siete por ciento del Impuesto Sobre Nómina. Finalmente, las organizaciones solicitaron al Ayuntamiento instalar mesas permanentes de trabajo con la participación de vecinos, autoridades, especialistas y representantes del sector privado para dar seguimiento a las propuestas y evaluar los resultados de las políticas de desarrollo urbano.