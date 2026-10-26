Los Librakos convoca a concurso de calaveritas literarias en Saltillo

La creatividad y el humor se enfrentarán a la muerte en el tradicional Concurso de Calaveritas Literarias de la librería Los Librakos, que abrió su convocatoria para invitar a personas de todas las edades a participar con versos originales alusivos al Día de Muertos. Los interesados podrán enviar sus composiciones hasta el 2 de noviembre mediante dos opciones: publicar la calaverita en redes sociales y etiquetar la cuenta oficial de Los Librakos, o enviarla por mensaje directo a sus plataformas digitales, incluyendo su nombre completo.

El certamen contempla premios en vales para la compra de libros. El primer lugar recibirá mil pesos, el segundo obtendrá 650 pesos y el tercero será recompensado con 400 pesos, con el propósito de incentivar la creatividad literaria y acercar a más personas a la lectura.

La selección de los ganadores estará a cargo del jurado del Club de Lectura Librakos. De acuerdo con la convocatoria, la decisión no dependerá de la popularidad de las publicaciones, por lo que los “likes” no determinarán quiénes obtendrán los premios. Los resultados se darán a conocer el 3 de noviembre, mientras que la ceremonia de premiación se realizará de manera presencial el 7 de noviembre en las instalaciones de la librería, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza 2551, local 1, en la colonia República, en Saltillo. Con esta iniciativa, Los Librakos busca mantener viva una de las expresiones literarias más representativas del Día de Muertos, en la que la sátira, las rimas y el ingenio permiten retratar personajes y situaciones cotidianas con humor.