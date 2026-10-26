Los Librakos convoca a concurso de calaveritas literarias en Saltillo

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    Los Librakos convoca a concurso de calaveritas literarias en Saltillo
    Los tres primeros lugares recibirán vales para comprar libros, con premios de mil, 650 y 400 pesos, respectivamente. REDES SOCIALES

Los Librakos invita a participar en su concurso de calaveritas literarias en Saltillo, con premios de hasta mil pesos en vales para libros

La creatividad y el humor se enfrentarán a la muerte en el tradicional Concurso de Calaveritas Literarias de la librería Los Librakos, que abrió su convocatoria para invitar a personas de todas las edades a participar con versos originales alusivos al Día de Muertos.

Los interesados podrán enviar sus composiciones hasta el 2 de noviembre mediante dos opciones: publicar la calaverita en redes sociales y etiquetar la cuenta oficial de Los Librakos, o enviarla por mensaje directo a sus plataformas digitales, incluyendo su nombre completo.

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El certamen contempla premios en vales para la compra de libros. El primer lugar recibirá mil pesos, el segundo obtendrá 650 pesos y el tercero será recompensado con 400 pesos, con el propósito de incentivar la creatividad literaria y acercar a más personas a la lectura.

La selección de los ganadores estará a cargo del jurado del Club de Lectura Librakos. De acuerdo con la convocatoria, la decisión no dependerá de la popularidad de las publicaciones, por lo que los “likes” no determinarán quiénes obtendrán los premios.

Los resultados se darán a conocer el 3 de noviembre, mientras que la ceremonia de premiación se realizará de manera presencial el 7 de noviembre en las instalaciones de la librería, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza 2551, local 1, en la colonia República, en Saltillo.

Con esta iniciativa, Los Librakos busca mantener viva una de las expresiones literarias más representativas del Día de Muertos, en la que la sátira, las rimas y el ingenio permiten retratar personajes y situaciones cotidianas con humor.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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