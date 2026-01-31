Lujoso Mercedes-Benz termina destrozado tras encontronazo en el Centro de Saltillo

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Emilio Castelar y Mariano Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, donde dos vehículos particulares se vieron involucrados luego de que ambos conductores aseguraron contar con la luz verde del semáforo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Óscar Alexis Baena Acosta, de 24 años, conducía un vehículo Chevrolet Aveo y se desplazaba por la calle Emilio Castelar con dirección a Urdiñola.

El joven señaló que al llegar al cruce avanzó tras observar el semáforo en verde; sin embargo, su unidad fue impactada en la parte lateral derecha por otro vehículo.