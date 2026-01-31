Lujoso Mercedes-Benz termina destrozado tras encontronazo en el Centro de Saltillo
Dos automóviles chocaron en el cruce de Emilio Castelar y Mariano Abasolo; ambos conductores afirmaran haber tenido la luz verde del semáforo
Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Emilio Castelar y Mariano Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, donde dos vehículos particulares se vieron involucrados luego de que ambos conductores aseguraron contar con la luz verde del semáforo.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, Óscar Alexis Baena Acosta, de 24 años, conducía un vehículo Chevrolet Aveo y se desplazaba por la calle Emilio Castelar con dirección a Urdiñola.
El joven señaló que al llegar al cruce avanzó tras observar el semáforo en verde; sin embargo, su unidad fue impactada en la parte lateral derecha por otro vehículo.
Se trataba de una camioneta Mercedes-Benz GLA 200, conducida por Itzmali Monserrat “N”, de 33 años, quien circulaba por Mariano Abasolo con dirección a Manuel Pérez Treviño y quien también manifestó haber tenido el paso libre, con la luz del semáforo en verde.
Tras el impacto, el vehículo conducido por la mujer fue proyectado contra la base del semáforo ubicada en el cruce, resultando ambos automóviles con daños materiales.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido. No se reportaron personas lesionadas y ambas partes solicitaron la presencia de sus aseguradoras con el fin de llegar a un convenio por los daños ocasionados.