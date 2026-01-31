Lujoso Mercedes-Benz termina destrozado tras encontronazo en el Centro de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 31 enero 2026
    Lujoso Mercedes-Benz termina destrozado tras encontronazo en el Centro de Saltillo
    La camioneta Mercedes-Benz terminó proyectada contra la base del semáforo luego del impacto ocurrido cuando ambos conductores aseguraron tener la luz verde. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Dos automóviles chocaron en el cruce de Emilio Castelar y Mariano Abasolo; ambos conductores afirmaran haber tenido la luz verde del semáforo

Un accidente vial se registró en el cruce de las calles Emilio Castelar y Mariano Abasolo, en la Zona Centro de Saltillo, donde dos vehículos particulares se vieron involucrados luego de que ambos conductores aseguraron contar con la luz verde del semáforo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, Óscar Alexis Baena Acosta, de 24 años, conducía un vehículo Chevrolet Aveo y se desplazaba por la calle Emilio Castelar con dirección a Urdiñola.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre se quita la vida en su vivienda; había discutido con su esposa durante la noche

El joven señaló que al llegar al cruce avanzó tras observar el semáforo en verde; sin embargo, su unidad fue impactada en la parte lateral derecha por otro vehículo.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la intervención de las aseguradoras.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y coordinar la intervención de las aseguradoras. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Se trataba de una camioneta Mercedes-Benz GLA 200, conducida por Itzmali Monserrat “N”, de 33 años, quien circulaba por Mariano Abasolo con dirección a Manuel Pérez Treviño y quien también manifestó haber tenido el paso libre, con la luz del semáforo en verde.

Tras el impacto, el vehículo conducido por la mujer fue proyectado contra la base del semáforo ubicada en el cruce, resultando ambos automóviles con daños materiales.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido. No se reportaron personas lesionadas y ambas partes solicitaron la presencia de sus aseguradoras con el fin de llegar a un convenio por los daños ocasionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?