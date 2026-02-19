‘Mercadellas’ regresa a Saltillo con productos locales y apoyo al emprendimiento femenino

Saltillo
/ 19 febrero 2026
    'Mercadellas' regresa a Saltillo con productos locales y apoyo al emprendimiento femenino
    El bazar “Mercadellas” ofrecerá productos elaborados por mujeres emprendedoras en Paseo Villalta el próximo 28 de febrero. ARCHIVO

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, realizará el bazar “Mercadellas” el 28 de febrero en Paseo Villalta, con el objetivo de fortalecer el emprendimiento femenino y promover el consumo local

Con el propósito de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y fomentar el consumo local, el Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en el bazar “Mercadellas”, que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero.

La actividad es organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres y busca brindar un espacio de promoción y venta para mujeres emprendedoras de la ciudad, quienes podrán ofrecer productos y servicios directamente a la comunidad.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, lo que permite consolidar estrategias enfocadas en el desarrollo económico femenino y en la mejora de la calidad de vida de las saltillenses.

La primera edición del año se realizará en las instalaciones de Paseo Villalta, en un horario de 15:00 a 21:00 horas, donde las asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos.

$!Vanessa Fernández Tonone informó que el evento cuenta con respaldo municipal para impulsar el desarrollo económico de las saltillenses.
Vanessa Fernández Tonone informó que el evento cuenta con respaldo municipal para impulsar el desarrollo económico de las saltillenses. ARCHIVO

Entre la oferta destacan productos como bisutería, ropa, calzado, accesorios, cosmética natural, maquillaje, artículos artesanales y piezas elaboradas en crochet. Asimismo, habrá opciones gastronómicas que incluyen snacks, repostería, salsas y aderezos, entre otros productos.

Fernández Tonone recordó que durante 2025 se realizaron tres ediciones del bazar: dos en la Plaza Nueva Tlaxcala y una más en la explanada de la Presidencia Municipal, con una respuesta positiva tanto de emprendedoras como de consumidores.

Con este tipo de eventos, el Ayuntamiento busca generar redes de apoyo, visibilizar el talento local y fortalecer la economía de las mujeres mediante espacios accesibles de comercialización.

