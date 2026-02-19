‘Mercadellas’ regresa a Saltillo con productos locales y apoyo al emprendimiento femenino

Con el propósito de fortalecer la autonomía económica de las mujeres y fomentar el consumo local, el Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar en el bazar “Mercadellas”, que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero.

La actividad es organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres y busca brindar un espacio de promoción y venta para mujeres emprendedoras de la ciudad, quienes podrán ofrecer productos y servicios directamente a la comunidad.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, destacó que esta iniciativa cuenta con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, lo que permite consolidar estrategias enfocadas en el desarrollo económico femenino y en la mejora de la calidad de vida de las saltillenses.

La primera edición del año se realizará en las instalaciones de Paseo Villalta, en un horario de 15:00 a 21:00 horas, donde las asistentes podrán encontrar una amplia variedad de artículos.