Madre e hija resultan ilesas tras chocar y volcar camioneta en Saltillo

Solo lesiones y golpes leves presentaron una mujer y su hija de 2 años, tras chocar contra un poste de concreto y posteriormente volcar la tarde de este viernes en José Musa de León, entre Luis Donaldo Colosio y José Narró Robles, al norte de Saltillo. Alrededor de la 13:30 horas, el accidente movilizó al personal de la Policía de Tránsito Municipal, así como se solicitó el arribo de una ambulancia.

Personal de la Cruz Roja acudió en pocos minutos al lugar y atendió a Melisa María ¨N¨, de 31 años, y a su hija Camila, de 2 años, quienes fueron auxiliadas para salir de la camioneta Toyota Sienna. Conforme a los mismos testigos que auxiliaron a la mujer, se dio a conocer que la conductora iba a exceso de velocidad y perdió el control en la curva, lo que ocasionó que se dirigiera contra el poste de concreto, el cual golpeó y derribó, provocando que la camioneta volcara.

También hubo la versión de que otro vehículo impactó al auto, lo que habría causado que la mujer perdiera el control y finalmente volcara, quedando de lado; las autoridades verificarán dicha versión. Se procedió a su valoración y, tras descartar lesiones de gravedad, se dio aviso a la aseguradora para que responda por los daños, así como a los pases médicos de las participantes para descartar lesiones internas en un hospital.