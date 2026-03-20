Madre e hija resultan ilesas tras chocar y volcar camioneta en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Madre e hija resultan ilesas tras chocar y volcar camioneta en Saltillo
    La camioneta Toyota Sienna impactó un poste de concreto y quedó volcada sobre un costado de la calle. ULISES MARTÍNEZ

Las víctimas fueron valoradas y trasladadas para descartar lesiones internas, mientras la aseguradora atenderá los daños materiales

Solo lesiones y golpes leves presentaron una mujer y su hija de 2 años, tras chocar contra un poste de concreto y posteriormente volcar la tarde de este viernes en José Musa de León, entre Luis Donaldo Colosio y José Narró Robles, al norte de Saltillo.

Alrededor de la 13:30 horas, el accidente movilizó al personal de la Policía de Tránsito Municipal, así como se solicitó el arribo de una ambulancia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-frena-en-bordo-y-termina-montada-sobre-camioneta-al-norte-de-saltillo-EK19646174
$!Testigos indicaron que la conductora perdió el control de la unidad al circular a exceso de velocidad.
Testigos indicaron que la conductora perdió el control de la unidad al circular a exceso de velocidad. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Cruz Roja acudió en pocos minutos al lugar y atendió a Melisa María ¨N¨, de 31 años, y a su hija Camila, de 2 años, quienes fueron auxiliadas para salir de la camioneta Toyota Sienna.

Conforme a los mismos testigos que auxiliaron a la mujer, se dio a conocer que la conductora iba a exceso de velocidad y perdió el control en la curva, lo que ocasionó que se dirigiera contra el poste de concreto, el cual golpeó y derribó, provocando que la camioneta volcara.

$!Las autoridades investigan la posible participación de otro vehículo que habría provocado la volcadura.
Las autoridades investigan la posible participación de otro vehículo que habría provocado la volcadura. ULISES MARTÍNEZ

También hubo la versión de que otro vehículo impactó al auto, lo que habría causado que la mujer perdiera el control y finalmente volcara, quedando de lado; las autoridades verificarán dicha versión.

Se procedió a su valoración y, tras descartar lesiones de gravedad, se dio aviso a la aseguradora para que responda por los daños, así como a los pases médicos de las participantes para descartar lesiones internas en un hospital.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles