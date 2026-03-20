Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada

La advertencia, pronunciada por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se produjo tras el ataque de Israel al enorme yacimiento de gas de South Pars, propiedad de Irán y compartido con Qatar, lo que desencadenó ataques de represalia iraníes contra el complejo de gas de Ras Laffan, en Qatar, y otros países vecinos del Golfo, provocando la caída de las bolsas mundiales y fuertes aumentos en los precios del gas.

Irán declaró que no mostraría “ninguna restricción” si su infraestructura energética volviera a ser atacada, mientras que Qatar reveló que casi una quinta parte de su capacidad de exportación de gas natural licuado había quedado inutilizada en un ataque iraní que probablemente tendrá repercusiones durante años.

Ras Laffan suministra aproximadamente el 20% del gas natural licuado del mundo. Israel también confirmó el jueves que la refinería del Grupo Bazan en Haifa había sido alcanzada y dañada en un presunto ataque iraní.

Araghchi declaró en una publicación en X: “Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestra infraestructura empleó una fracción de nuestro poder. La única razón para la moderación fue el respeto a la solicitud de desescalada. No habrá moderación alguna si nuestras infraestructuras vuelven a ser atacadas”.

En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington, mientras Trump solicitaba al Congreso 200.000 millones de dólares adicionales (150.000 millones de libras esterlinas) para financiar su guerra.

El jueves, Trump reformuló su negación, diciendo que le había dicho al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no volviera a atacar los yacimientos de gas iraníes, pero pareció incapaz de explicar la lógica de cómo el socio menor en una alianza militar en tiempos de guerra se había sentido con la libertad de actuar unilateralmente con consecuencias tan perjudiciales a nivel internacional.

«Le dije a [Netanyahu] que no hiciera eso, y no lo hará», declaró Trump a los periodistas durante su encuentro con el primer ministro japonés. «Nos llevamos de maravilla. Hay coordinación, pero en ocasiones hace algo» a lo que Estados Unidos se opone, añadió.

Cuando se le preguntó a Netanyahu si Israel había informado a Trump sobre el ataque, respondió a los periodistas: “Israel actuó solo... El presidente Trump nos pidió que nos abstuviéramos de realizar futuros ataques y así lo estamos haciendo”.

Trump también sugirió que no enviaría tropas terrestres a Irán, a pesar del despliegue de 2000 infantes de marina estadounidenses en la región. Reuters había informado que estaba considerando desplegar miles de soldados para reforzar la operación en Oriente Medio.

Entre los posibles próximos pasos en la campaña contra Irán se encuentra garantizar el paso seguro de los petroleros por el estrecho de Ormuz, una misión que se llevaría a cabo principalmente mediante fuerzas aéreas y navales, según las fuentes. Sin embargo, asegurar el estrecho también podría implicar el despliegue de tropas estadounidenses en la costa iraní.

Ante la creciente inquietud, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos y Japón emitieron una declaración conjunta en la que expresaban su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto y pedían a Irán que “cese de inmediato sus amenazas, la colocación de minas, los ataques con drones y misiles y otros intentos de bloquear el estrecho al transporte marítimo comercial”, y que cumpla con una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Dijeron estar dispuestos a “contribuir a los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro por el estrecho [de Ormuz]”, y advirtieron: “Los efectos de las acciones de Irán se sentirán en todas partes del mundo, especialmente en las personas más vulnerables”.

La UE también afirmó estar dispuesta a “contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución duradera” a las hostilidades, y añadió que se mantendría vigilante ante cualquier indicio de “flujos migratorios” desde Oriente Medio hacia Europa y que “movilizaría plenamente” los instrumentos diplomáticos, jurídicos, operativos y financieros para evitar que se repita la crisis migratoria de 2015 en Europa.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, llegó a subir hasta un 10%, alcanzando los 119 dólares por barril, antes de retroceder a 110 dólares, lo que supone una ganancia diaria del 3,3%. Los precios del crudo se han disparado un 60% desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Los precios del gas en Europa y el Reino Unido también se dispararon, llegando a subir hasta un 24% antes de moderarse. Han aumentado más del doble desde antes de la guerra.

Los mercados bursátiles se desplomaron en una fuerte venta masiva, con fuertes caídas en los mercados de Japón, Corea del Sur y Hong Kong que se extendieron a Europa. El FTSE 100 del Reino Unido cerró con un descenso del 2,35%, a 10.063 puntos, y se registraron caídas similares en el Dax alemán y el CAC francés.

Las aerolíneas afirmaron que el aumento del precio del combustible encarecería las tarifas e instaron a los pasajeros a reservar con antelación. Aerolíneas de larga distancia como Air France-KLM y Lufthansa anunciaron que añadirían más vuelos vía Asia, dado que los centros de conexión de las aerolíneas del Golfo Pérsico están cerrados o funcionando a un nivel reducido.

Ante el riesgo de que la guerra se descontrolara por completo, Trump y sus funcionarios continuaron difundiendo mensajes caóticos, incluso cuando funcionarios israelíes anónimos, citados por Reuters, sugirieron que era poco probable que se repitiera el ataque al yacimiento de gas.

Los ataques iraníes también alcanzaron la refinería saudí del Mar Rojo, situada al final de un oleoducto que evita el estrecho de Ormuz, y dos refinerías de petróleo kuwaitíes.

El director ejecutivo de QatarEnergy, Saad Sherida al-Kaabi, afirmó que los daños sufridos por sus instalaciones ascienden a unos 20.000 millones de dólares y que las reparaciones dejarían fuera de servicio 12,8 millones de toneladas de gas al año durante un periodo de tres a cinco años, lo que pondría en peligro el suministro a algunos países europeos.

“Jamás en mis sueños más descabellados habría imaginado que Qatar, y la región en general, sufrirían un ataque de esta magnitud, especialmente por parte de un país musulmán hermano, en pleno mes de Ramadán”, declaró Al-Kaabi.

El ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí afirmó que su país no descartaba una acción militar en respuesta a los ataques. Sin embargo, la mayoría de los analistas coincidieron en que persistía una reticencia generalizada entre los países del Golfo, incluso Arabia Saudí, a involucrarse en el conflicto de Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en Bruselas: “Espero que todos vuelvan a la razón”, señalando el posible impacto a largo plazo de los ataques contra infraestructuras en los mercados mundiales y pidiendo una moratoria sobre este tipo de ataques, así como sobre los dirigidos contra civiles.

La insistencia de los funcionarios israelíes en que Trump había sido informado del ataque a South Pars se produjo en medio de mensajes contradictorios procedentes de Washington que sugerían que Trump buscaba una manera de distanciarse de la última y peligrosa escalada israelí, incluso mientras amenazaba con bombardear él mismo el campo.

La prisa por encontrar un mensaje coherente se extendió a funcionarios clave de Trump: el secretario del Tesoro estadounidense sugirió en Fox News que Estados Unidos levantara las sanciones petroleras sobre algunos cargamentos iraníes que ya estaban en el mar, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lanzó su propia advertencia a Irán en un lenguaje belicoso.

“Nuestros objetivos, establecidos directamente por nuestro presidente, que prioriza a Estados Unidos, siguen siendo exactamente los mismos que el primer día”, declaró Hegseth a los periodistas.

“Estos no son los objetivos de los medios de comunicación, ni los de Irán, ni objetivos nuevos. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos: precisos y según lo previsto.”

Continuó: “El mundo, Oriente Medio, nuestros ingratos aliados en Europa, incluso algunos sectores de nuestra propia prensa deberían decirle una sola cosa al presidente Trump: gracias.

“Gracias por la valentía de impedir que este Estado terrorista mantuviera al mundo como rehén con misiles mientras construía o intentaba construir una bomba nuclear. Gracias por hacer el trabajo por el mundo libre.”

Acusó a la prensa de intentar convencer al público estadounidense de que Estados Unidos se dirigía hacia un abismo sin fin, una guerra eterna o un lodazal. Añadió: «Nada más lejos de la realidad».