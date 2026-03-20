España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles

Mientras otros líderes mundiales entran en pánico por el aumento de los precios del combustible, Sánchez afirma que España corre menos riesgo porque ha transicionado tan rápidamente a energías renovables como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.

Si le hacemos caso a lo que dice el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los españoles disfrutan de un envidiable grado de inmunidad frente a los altos precios del petróleo y el gas provocados por la guerra en Irán.

“España puede mostrar los buenos ejemplos de cómo esa transformación energética, de cómo esa apuesta por las renovables está haciendo que nuestros conciudadanos, nuestras industrias, nuestras empresas, nuestros trabajadores, nuestros hogares sufran un menor impacto en el precio del gas ”, dijo Sánchez en Bruselas el jueves.

El sábado pasado, por ejemplo, la electricidad en España costó aproximadamente siete veces menos que en Francia y Alemania, dijo Sánchez.

¿Tiene razón Sánchez? Más o menos...

Sánchez tiene mucho que mostrar. El operador de la red eléctrica española atribuye el 57 por ciento de la electricidad del país a fuentes renovables, algo más de un 10 por ciento por encima de lo que la Unión Europea señala como promedio del bloque económico.

Inmensos campos de paneles solares captan todo ese sol español. Las turbinas eólicas salpican el extenso paisaje español. Las centrales hidroeléctricas captan la energía de los ríos españoles. El buen tiempo de este año ha permitido a España recurrir cada vez más a las energías renovables.

Eso —y el 20 por ciento de energía que España obtiene de la energía nuclear— le ha permitido a menudo mantener sus precios de la electricidad más bajos comparados con lugares más dependientes del gas natural, como el Reino Unido e Italia.

Pero eso es solo la mitad de la historia

Incluso en España el sol no brilla permanentemente. A veces, el viento amaina. Ocurren sequías. En las épocas más frías del año, las energías renovables resultan insuficientes para la red eléctrica. Así que hay que mantener en funcionamiento las centrales nucleares y de gas para mantener las luces encendidas.

Y aquí es donde las cosas se complican. En el mercado mayorista de la energía, los precios se fijan en función del costo de la última fuente de energía que se introduce en la red eléctrica. Dado que España recurre en último lugar a las centrales de gas, son las empresas de este sector las que suelen fijar el precio más alto, haciendo subir los precios en general.

En realidad, esto es una buena noticia para los proveedores de energía solar, eólica, hidráulica y nuclear. Obtienen ganancias inesperadas gracias a los precios más elevados. Los consumidores reciben facturas eléctricas más altas y los hogares a menudo pagan tanto como muchos de sus vecinos europeos.

Entonces, ¿cuál es la historia completa?

Sánchez tiene razón en que el sábado pasado la electricidad en España costaba mucho menos que en Francia y Alemania. Pero no siempre es así.

Pedro Linares, catedrático de Ingeniería Industrial de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, señaló que el presidente está siendo selectivo en lo que dice.

Linares dijo que España estaba disfrutando de una racha de buen clima primaveral, con los embalses a tope para generar energía hidroeléctrica tras una temporada de lluvias. Una vez que comience el verano, los embalses proporcionarán menos energía, lo que obligará a España a depender más del gas.

Las facturas eléctricas en España también están infladas por los impuestos y tasas que se cobran para mantener la red eléctrica en funcionamiento y segura, dijo el profesor.

Y aunque la red eléctrica española se alimenta en su mayor parte de energías renovables, sus hogares aún requieren calefacción y sus autos siguen alimentándose de petróleo y gas.