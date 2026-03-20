No frena en bordo y termina montada sobre camioneta al norte de Saltillo

Tras no frenar a tiempo en un bordo, la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta terminó por montarse detrás de una camioneta Mercedes-Benz la mañana de este viernes, en Saltillo.

El aparatoso accidente ocurrió en prolongación Los Valdés y su cruce con el bulevar Privanzas, donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas a pesar de lo sucedido.