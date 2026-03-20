No frena en bordo y termina montada sobre camioneta al norte de Saltillo
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Las aseguradoras de ambos conductores acudieron al lugar para atender los daños y buscar un acuerdo
Tras no frenar a tiempo en un bordo, la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta terminó por montarse detrás de una camioneta Mercedes-Benz la mañana de este viernes, en Saltillo.
El aparatoso accidente ocurrió en prolongación Los Valdés y su cruce con el bulevar Privanzas, donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas a pesar de lo sucedido.
Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, la camioneta Mercedes-Benz había pasado el bordo con precisión, ya que es uno grande, pero quien le seguía no lo hizo así.
Debido a la velocidad que llevaba, el automóvil Volkswagen Jetta pasó el bordo, pero aún no terminaba de hacerlo el vehículo de adelante y este se incrustó por detrás. Por fortuna, ninguno de los participantes resultó con lesiones.
Los vehículos fueron movidos intentando separarlos, pero no fue posible, por lo que arribaron las autoridades para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras las aseguradoras arribaban para responder por los daños.