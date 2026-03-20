No frena en bordo y termina montada sobre camioneta al norte de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 20 marzo 2026
    No frena en bordo y termina montada sobre camioneta al norte de Saltillo
    La conductora del Jetta no logró detenerse y se impactó por alcance contra la unidad que iba adelante. ULISES MARTÍNEZ

Las aseguradoras de ambos conductores acudieron al lugar para atender los daños y buscar un acuerdo

Tras no frenar a tiempo en un bordo, la conductora de un automóvil Volkswagen Jetta terminó por montarse detrás de una camioneta Mercedes-Benz la mañana de este viernes, en Saltillo.

El aparatoso accidente ocurrió en prolongación Los Valdés y su cruce con el bulevar Privanzas, donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas a pesar de lo sucedido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intenta-dar-vuelta-y-provoca-volcadura-tras-atravesarse-en-ramos-arizpe-FK19646157
$!Las unidades quedaron unidas tras el impacto, lo que complicó su separación en el sitio.
Las unidades quedaron unidas tras el impacto, lo que complicó su separación en el sitio. ULISES MARTÍNEZ

Conforme a las autoridades que tomaron conocimiento del accidente, la camioneta Mercedes-Benz había pasado el bordo con precisión, ya que es uno grande, pero quien le seguía no lo hizo así.

Debido a la velocidad que llevaba, el automóvil Volkswagen Jetta pasó el bordo, pero aún no terminaba de hacerlo el vehículo de adelante y este se incrustó por detrás. Por fortuna, ninguno de los participantes resultó con lesiones.

$!El accidente ocurrió en el cruce con bulevar Privanzas, sin dejar personas lesionadas.
El accidente ocurrió en el cruce con bulevar Privanzas, sin dejar personas lesionadas.

Los vehículos fueron movidos intentando separarlos, pero no fue posible, por lo que arribaron las autoridades para tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras las aseguradoras arribaban para responder por los daños.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles