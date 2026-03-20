¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo

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Saraperos
/ 20 marzo 2026
    ¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
    Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos anunció que el Estadio Francisco I. Madero operará con el sistema mycashless durante la temporada 2026, un método de pago sin efectivo que buscará agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales dentro del parque

Saraperos de Saltillo dio a conocer una de las novedades más importantes para la temporada 2026, al confirmar que el Estadio Francisco I. Madero contará con el sistema mycashless, una plataforma de pago digital que será la única habilitada dentro del inmueble para realizar compras de alimentos, bebidas y artículos oficiales en Beishop, sucursal Estadio.

La medida forma parte del proceso de modernización del parque, con el que la organización busca ofrecer una experiencia más ágil, segura y ordenada para los aficionados.

¿Qué es mycashless y cómo funcionará en el estadio de Saraperos?

De acuerdo con el comunicado oficial, mycashless operará mediante una tarjeta recargable que los asistentes podrán adquirir en módulos distribuidos dentro del estadio.

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Posteriormente, esa tarjeta podrá recibir saldo tanto en efectivo como con tarjeta de débito o crédito, para después utilizarse en todos los puntos de venta autorizados dentro del Francisco I. Madero.

El objetivo central de este sistema es reducir tiempos de espera en las filas y facilitar las transacciones durante los juegos de Saraperos de Saltillo.

En otras palabras, la experiencia de compra dentro del inmueble estará enfocada en la rapidez, eliminando el uso de efectivo como método de pago durante la campaña 2026.

$!El Estadio Francisco I. Madero dará un paso hacia la modernización con mycashless, el nuevo sistema de pago que usará Saraperos de Saltillo en sus puntos de venta.
El Estadio Francisco I. Madero dará un paso hacia la modernización con mycashless, el nuevo sistema de pago que usará Saraperos de Saltillo en sus puntos de venta. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saldo, recargas y devolución al final de la temporada

Uno de los puntos que también destacó el club es que los aficionados podrán solicitar la devolución del saldo restante al finalizar la temporada, lo que brinda mayor confianza a quienes utilicen esta herramienta durante los encuentros.

Además, señalan que los usuarios podrán descargar la aplicación móvil de mycashless para consultar su saldo y llevar un mejor control de sus consumos. Se refuerza que el sistema estará destinado a compras rápidas y seguras dentro del estadio.

Una nueva experiencia para la afición en Saltillo

Con este anuncio, Saraperos apuesta por una dinámica más moderna en el Estadio Francisco I. Madero, uno de los inmuebles más representativos del beisbol en Saltillo.

$!Saraperos de Saltillo presentó el sistema mycashless, una herramienta con la que el Estadio Francisco I. Madero operará sin efectivo durante la temporada 2026.
Saraperos de Saltillo presentó el sistema mycashless, una herramienta con la que el Estadio Francisco I. Madero operará sin efectivo durante la temporada 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La implementación de mycashless apunta a transformar la forma en que los aficionados consumen dentro del parque, en sintonía con tendencias que ya se aplican en otros escenarios deportivos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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