¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo

Saraperos de Saltillo dio a conocer una de las novedades más importantes para la temporada 2026, al confirmar que el Estadio Francisco I. Madero contará con el sistema mycashless, una plataforma de pago digital que será la única habilitada dentro del inmueble para realizar compras de alimentos, bebidas y artículos oficiales en Beishop, sucursal Estadio. La medida forma parte del proceso de modernización del parque, con el que la organización busca ofrecer una experiencia más ágil, segura y ordenada para los aficionados. ¿Qué es mycashless y cómo funcionará en el estadio de Saraperos? De acuerdo con el comunicado oficial, mycashless operará mediante una tarjeta recargable que los asistentes podrán adquirir en módulos distribuidos dentro del estadio.

Posteriormente, esa tarjeta podrá recibir saldo tanto en efectivo como con tarjeta de débito o crédito, para después utilizarse en todos los puntos de venta autorizados dentro del Francisco I. Madero. El objetivo central de este sistema es reducir tiempos de espera en las filas y facilitar las transacciones durante los juegos de Saraperos de Saltillo. En otras palabras, la experiencia de compra dentro del inmueble estará enfocada en la rapidez, eliminando el uso de efectivo como método de pago durante la campaña 2026.

Saldo, recargas y devolución al final de la temporada Uno de los puntos que también destacó el club es que los aficionados podrán solicitar la devolución del saldo restante al finalizar la temporada, lo que brinda mayor confianza a quienes utilicen esta herramienta durante los encuentros. Además, señalan que los usuarios podrán descargar la aplicación móvil de mycashless para consultar su saldo y llevar un mejor control de sus consumos. Se refuerza que el sistema estará destinado a compras rápidas y seguras dentro del estadio. Una nueva experiencia para la afición en Saltillo Con este anuncio, Saraperos apuesta por una dinámica más moderna en el Estadio Francisco I. Madero, uno de los inmuebles más representativos del beisbol en Saltillo.

La implementación de mycashless apunta a transformar la forma en que los aficionados consumen dentro del parque, en sintonía con tendencias que ya se aplican en otros escenarios deportivos.

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