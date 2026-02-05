Mantiene Ayuntamiento de Saltillo acciones permanentes de rehabilitación urbana: Javier Díaz

Para mejorar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente los trabajos de rehabilitación de vialidades y limpieza de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” continúan con la reparación de tramos dañados de asfalto en calles al interior de colonias y en las principales arterias viales.

Uno de los frentes de trabajo se ubica en el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, donde personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública emplea nuevas unidades especializadas para atender el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la calle Profesor José Ramírez Mijares, en sentido de sur a norte.

“Con esta tecnología de vanguardia, el Gobierno de Saltillo trabaja para corregir deformaciones, hundimientos y daños en el asfalto causados por el alto flujo vehicular, con lo que buscamos aumentar la seguridad para los miles de personas que circulan por este sector de nuestra capital de Coahuila”, expresó Javier Díaz González.

De manera paralela, el personal municipal atendió solicitudes ciudadanas canalizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08. En respuesta, se realizaron trabajos de reparación en diversos puntos de las calles 1 y 13, en la colonia Miguel Hidalgo, con el propósito de reducir riesgos de accidentes, proteger a peatones y automovilistas, así como agilizar la circulación y disminuir los tiempos de traslado.

Javier Díaz González subrayó que la atención oportuna al deterioro del asfalto contribuye a prolongar la vida útil de las vialidades y evita que daños menores se conviertan en problemas de mayor costo para la ciudad.