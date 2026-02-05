Mantiene Ayuntamiento de Saltillo acciones permanentes de rehabilitación urbana: Javier Díaz
Las acciones buscan mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de la población
Para mejorar la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las y los saltillenses, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene de forma permanente los trabajos de rehabilitación de vialidades y limpieza de espacios públicos en distintos puntos de la ciudad.
Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” continúan con la reparación de tramos dañados de asfalto en calles al interior de colonias y en las principales arterias viales.
Uno de los frentes de trabajo se ubica en el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de la ciudad, donde personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública emplea nuevas unidades especializadas para atender el tramo comprendido entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y la calle Profesor José Ramírez Mijares, en sentido de sur a norte.
“Con esta tecnología de vanguardia, el Gobierno de Saltillo trabaja para corregir deformaciones, hundimientos y daños en el asfalto causados por el alto flujo vehicular, con lo que buscamos aumentar la seguridad para los miles de personas que circulan por este sector de nuestra capital de Coahuila”, expresó Javier Díaz González.
De manera paralela, el personal municipal atendió solicitudes ciudadanas canalizadas a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08. En respuesta, se realizaron trabajos de reparación en diversos puntos de las calles 1 y 13, en la colonia Miguel Hidalgo, con el propósito de reducir riesgos de accidentes, proteger a peatones y automovilistas, así como agilizar la circulación y disminuir los tiempos de traslado.
Javier Díaz González subrayó que la atención oportuna al deterioro del asfalto contribuye a prolongar la vida útil de las vialidades y evita que daños menores se conviertan en problemas de mayor costo para la ciudad.
De forma simultánea, el Gobierno Municipal ejecutó acciones similares en la comunidad de Los Rodríguez, donde se intervino la calle Santa Ana, entre la calle Real y la avenida Doctor José Narro Robles; así como en tramos del bulevar Moctezuma, entre los bulevares José Musa de León y Eulalio Gutiérrez Treviño. Además, se llevaron a cabo labores de rehabilitación en las calles Libertad y Venustiano Carranza, de la colonia Tierra y Libertad, y en la calle Oriente, entre Imperio Español y Sierra Amarilla, en la colonia Sierra Blanca.
Espacios más limpios y seguros para la comunidad
Como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano y reducir riesgos a la salud, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizó labores de limpieza integral en el cauce natural que corre paralelo a la calle Arcángel, en la colonia San Ángel. En este punto, brigadas de “Aquí Andamos” retiraron basura, escombro y maleza acumulados en el tramo que va del bulevar Jesús Valdés Sánchez a la calle Santa Mónica.
Asimismo, se efectuaron trabajos de limpieza profunda en la plaza pública ubicada entre las calles Riachuelo, Del Valle y Magisterio, en la colonia Ampliación Magisterio. Al sur de la ciudad, cuadrillas municipales reforzaron la limpieza de los camellones centrales de los bulevares Emilio Arizpe de la Maza y Prolongación Francisco de Urdiñola.
El alcalde Javier Díaz González reiteró su compromiso de mantener acciones constantes para el cuidado de la infraestructura vial, los espacios públicos y las áreas verdes, a fin de consolidar un Saltillo más seguro, ordenado y con mejores condiciones de vida para sus habitantes y visitantes.