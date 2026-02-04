Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad
    Autoridades municipales reiteraron que estas obras mejoran el entorno escolar y las condiciones de aprendizaje en la ciudad. FOTO: CORTESÍA

La obra, ubicada en la colonia Bellavista, beneficiará de forma directa a cerca de 300 alumnos y permitirá realizar actividades a la intemperie

La primaria General Andrés S. Viesca, en la colonia Bellavista de Saltillo, cuenta desde hoy con una nueva techumbre en su explanada central. La obra, en la que se invirtieron 2.7 millones de pesos, impactará directamente a alumnos, además del personal docente y administrativo del plantel.

Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González señaló que la construcción inició a mediados de octubre del año pasado y forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el municipio. “Con esta techumbre se beneficia directamente a cerca de 300 alumnos, al personal docente y a las familias de este sector”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC fortalece la vinculación con el sector productivo al entregar 78 certificaciones laborales

De acuerdo con información de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, la techumbre tiene una superficie de 420 metros cuadrados y fue construida con estructura metálica, cimentación a base de zapatas y pedestales de concreto armado, columnas, marcos y vigas de acero, además de cubierta de lámina galvanizada, canalones, bajadas pluviales e iluminación interior.

$!La techumbre beneficia directamente a cerca de 300 alumnos, así como a docentes y personal administrativo.
La techumbre beneficia directamente a cerca de 300 alumnos, así como a docentes y personal administrativo. FOTO: CORTESÍA

El titular de la dependencia, Antonio Nerio Maltos, detalló que la obra incluyó también la fabricación e instalación de un portón de servicio y una rampa de concreto hidráulico, como parte del mismo proyecto. “Se trata de una estructura diseñada para dar servicio permanente a la comunidad escolar y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas”, explicó.

MEJORES ESPACIOS

La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, comentó que el nuevo espacio permitirá realizar actos cívicos, actividades culturales, deportivas y escolares sin depender de las condiciones del clima. “Es un espacio que nos protege y que permitirá seguir construyendo momentos de aprendizaje y convivencia”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026

A nombre del alumnado, Franco, estudiante de la primaria, agradeció la entrega de la obra y señaló que ahora cuentan con un espacio más seguro para realizar diversas actividades escolares. “Ahora tenemos un lugar protegido del sol y la lluvia donde podemos convivir, aprender y hacer muchas actividades”, dijo.

En el cierre del evento, el alcalde reiteró que este tipo de obras buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y el entorno escolar en distintos sectores de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Infraestructura
Escuelas

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE