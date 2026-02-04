Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
La obra, ubicada en la colonia Bellavista, beneficiará de forma directa a cerca de 300 alumnos y permitirá realizar actividades a la intemperie
La primaria General Andrés S. Viesca, en la colonia Bellavista de Saltillo, cuenta desde hoy con una nueva techumbre en su explanada central. La obra, en la que se invirtieron 2.7 millones de pesos, impactará directamente a alumnos, además del personal docente y administrativo del plantel.
Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González señaló que la construcción inició a mediados de octubre del año pasado y forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el municipio. “Con esta techumbre se beneficia directamente a cerca de 300 alumnos, al personal docente y a las familias de este sector”, dijo.
TE PUEDE INTERESAR: UAdeC fortalece la vinculación con el sector productivo al entregar 78 certificaciones laborales
De acuerdo con información de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, la techumbre tiene una superficie de 420 metros cuadrados y fue construida con estructura metálica, cimentación a base de zapatas y pedestales de concreto armado, columnas, marcos y vigas de acero, además de cubierta de lámina galvanizada, canalones, bajadas pluviales e iluminación interior.
El titular de la dependencia, Antonio Nerio Maltos, detalló que la obra incluyó también la fabricación e instalación de un portón de servicio y una rampa de concreto hidráulico, como parte del mismo proyecto. “Se trata de una estructura diseñada para dar servicio permanente a la comunidad escolar y mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades educativas”, explicó.
MEJORES ESPACIOS
La directora del plantel, Laura Leticia Vázquez Aguirre, comentó que el nuevo espacio permitirá realizar actos cívicos, actividades culturales, deportivas y escolares sin depender de las condiciones del clima. “Es un espacio que nos protege y que permitirá seguir construyendo momentos de aprendizaje y convivencia”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR: Abren convocatoria para la segunda edición de los Galardones del Centro Histórico de Saltillo 2026
A nombre del alumnado, Franco, estudiante de la primaria, agradeció la entrega de la obra y señaló que ahora cuentan con un espacio más seguro para realizar diversas actividades escolares. “Ahora tenemos un lugar protegido del sol y la lluvia donde podemos convivir, aprender y hacer muchas actividades”, dijo.
En el cierre del evento, el alcalde reiteró que este tipo de obras buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y el entorno escolar en distintos sectores de la ciudad.