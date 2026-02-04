Ayuntamiento de Saltillo entrega techumbre en escuela al sur de la ciudad

La primaria General Andrés S. Viesca, en la colonia Bellavista de Saltillo, cuenta desde hoy con una nueva techumbre en su explanada central. La obra, en la que se invirtieron 2.7 millones de pesos, impactará directamente a alumnos, además del personal docente y administrativo del plantel.

Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González señaló que la construcción inició a mediados de octubre del año pasado y forma parte de las acciones de infraestructura educativa impulsadas por el municipio. “Con esta techumbre se beneficia directamente a cerca de 300 alumnos, al personal docente y a las familias de este sector”, dijo.

De acuerdo con información de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, la techumbre tiene una superficie de 420 metros cuadrados y fue construida con estructura metálica, cimentación a base de zapatas y pedestales de concreto armado, columnas, marcos y vigas de acero, además de cubierta de lámina galvanizada, canalones, bajadas pluviales e iluminación interior.