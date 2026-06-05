Mantiene Protección Civil de Saltillo vigilancia permanente ante pronósticos meteorológicos

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo mantiene un monitoreo permanente de los pronósticos meteorológicos para la región, con el objetivo de informar oportunamente a la población sobre cualquier cambio relevante en las condiciones del tiempo. El director de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, informó que, de acuerdo con el pronóstico más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones de mayor relevancia se prevén principalmente para la zona norte del estado de Coahuila.

Sin embargo, señaló que la dependencia municipal continúa atenta a la evolución de las condiciones climáticas y al comportamiento de los pronósticos durante las próximas horas, a fin de actuar de manera oportuna en caso de que sea necesario. Martínez Ávalos destacó que personal de Protección Civil y Bomberos trabaja de manera coordinada con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mantener vigilancia preventiva y dar seguimiento constante a los reportes meteorológicos. Indicó que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas y garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar las precauciones necesarias en caso de registrarse lluvias, especialmente al transitar por vialidades donde pudiera presentarse acumulación de agua. Finalmente, la Dirección de Protección Civil y Bomberos reiteró el llamado a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia mediante el sistema de atención 9-1-1, con el fin de brindar una respuesta oportuna a la población.

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