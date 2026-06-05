Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán con heladas, lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este viernes, una circulación ciclónica sobre el noroeste y norte de México, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán un temporal de lluvias y Tormenta Negra, por lo que se pronostican lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (oeste y suroeste), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); lluvias muy fuertes en Nuevo León (norte y sur), Michoacán (oeste y centro), Querétaro (norte), Tlaxcala y Guerrero (norte y centro); lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (centro y noreste), Coahuila (norte), Jalisco (sur y este), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Morelos, Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México y Tabasco (oeste y sur); intervalos de chubascos en Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit; y lluvias aisladas en Sonora, Sinaloa y Durango.

Asimismo, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán en combinación con el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe, ocasionarán chubascos en Campeche y lluvias aisladas en Yucatán y Quintana Roo.

Por otro lado, dos zonas de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico sur mexicano reforzarán el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (centro), Guerrero (centro, sur y sureste), Oaxaca (sur y sureste) y Chiapas (centro).

Un frente frío fuera de temporada se extenderá sobre el sur de Estados Unidos e ingresará a México por el noroeste; interaccionará con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional, ocasionando vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras sobre entidades del norte del territorio mexicano; además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El sábado, se mantendrá un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, ocasionado por la interacción de dos circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera con canales de baja presión en el interior del país, divergencia y el abundante ingreso de humedad hacia el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, generado por un posible ciclón tropical que se desarrollará y se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz.

Se prevé el desarrollo de un posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, su amplia circulación originará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de dichas entidades. A su vez, propiciará el abundante ingreso de humedad hacia el occidente, centro, sur y sureste del país. Se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Chihuahua (suroeste y este), Durango (noroeste y norte), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y suroeste), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro, oeste y suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro). Durante el sábado, dará inicio una onda de calor en Sonora (este). A su vez, a partir del domingo, se prevé que finalice la onda de calor en Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 27 grados, con probabilidad de lluvias, el sábado tendremos una máxima de 29 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 29 y mínima de 19. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra... Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte, este y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste), Veracruz (norte y centro), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte y sur), Michoacán (oeste y centro), Querétaro (norte), Tlaxcala y Guerrero (norte y centro). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (centro y noreste), Coahuila (norte), Jalisco (sur y este), Colima, Guanajuato (noreste y suroeste), Morelos, Estado de México (norte, centro y suroeste), Ciudad de México y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Durango. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Nayarit (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Aguascalientes (oeste), Querétaro (norte) e Hidalgo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua y Coahuila; y con posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Durango. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, disminuyendo durante esta noche: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío. ¿QUÉ ES UNA “TORMENTA NEGRA”? Aunque en México este término no está incluido en el sistema oficial de alertas, la “tormenta negra” es un nivel máximo de advertencia usado en países como Hong Kong. Allí, las alertas por lluvias se dividen en ámbar, rojo y negro, siendo el último el más grave. La alerta negra se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora, lo que implica un riesgo inmediato de inundaciones masivas, deslaves y colapso de la movilidad urbana. En México, el equivalente más cercano es la alerta púrpura del SMN, que se activa bajo las mismas condiciones.

IMPACTOS ESPERADOS EN MÉXICO Las lluvias extremas podrían afectar: • Viviendas y comercios, debido a filtraciones y anegaciones. • Red vial y transporte público, con cierres de calles, avenidas y posibles interrupciones en el metro y metrobús. • Zonas agrícolas, por encharcamientos que podrían dañar cultivos. Protección Civil señala que los puntos más vulnerables serán las zonas bajas y con deficiente drenaje, así como las comunidades cercanas a ríos y presas que podrían desbordarse. RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL • Evitar salir si no es necesario durante las lluvias. • No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo. • Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones. • Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio. • Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil. DATO CURIOSO En Hong Kong, la emisión de una alerta negra implica la suspensión inmediata de actividades escolares y laborales, algo poco común en México, donde muchas veces la movilidad y labores continúan a pesar de lluvias extremas.

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