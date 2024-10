Mariguana que se ‘vende’ en tiendas en Saltillo, más cara que en EU y Canadá

La mariguana que se puede obtener de manera legal en Saltillo es más cara que la que se oferta también vía legal en distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA comprobó este martes 22 de octubre que es posible conseguir flores de mariguana en sucursales de la tienda Paradise.

El proceso se realiza mediante la firma del proceso de un amparo, la solicitud de permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la adhesión a la Asociación Desarrollo Económico del Cannabis A. C.

Incluso, los locales no tienen abierto el acceso a todo el público, sino solo a las personas que son integrantes de la asociación, mismas que tienen que pasar por el proceso de adhesión otorgando datos personales y siendo necesariamente mayores de edad.

Según un estudio de la Universidad de Colorado para Boulder y retomado por Forbes, el precio de la mariguana en ese estado fue de 3.43 dólares por gramo en 2023, es decir, 342.25 pesos por cada cinco gramos.

Al ser miembro de Paradise Club, en una de sus sucursales en Saltillo una persona puede acceder a un frasco con mariguana de cinco gramos hasta por mil 350 pesos, es decir, casi mil pesos de diferencia.

Por su parte, el sitio web Eaze, que se describe a sí mismo como un mercado que distribuye productos legales a personas adultas en Michigan y California, ofrece bolsas con 3.5 gramos de mariguana en 12 dólares, es decir, 239.48 pesos al actual tipo de conversión.

En cuanto a prerrolados -cigarrillos ya armados, conocidos también como churros o porros-, los precios son similares, aunque siguen siendo más caros en Saltillo. Mientras que Eaze vende un prerrolado de un gramo en 13 dólares (259 pesos), en Paradise cuestan 300 pesos.

Otro ejemplo es la página web Canna Cabana, con sede en Canadá, que para acceder a sus productos solo solicita que la persona indique una dirección en ese país y que afirme ser mayor de edad, aunque no haya forma de comprobarlo.

A través de Canna Cabana, una persona puede comprar una onza de índica por 144 dólares canadienses, es decir, 2 mil 79 pesos. En cambio, la misma cantidad de mariguana en Paradise se ofrece hasta en 5 mil pesos.

En todas las plataformas mencionadas, no solo está disponible para su adquisición la planta de mariguana, sino también sus derivados elaborados con THC (Tetrahidrocannabinol) o CBD (Cannabidiol), como gomitas, cera o gotas.

También se ofrecen distintos artículos para fumarla, como pipas, hitters, bongs, papeles y filtros para que las personas consumidoras fumen los productos.

DIFERENCIA EN LA INFORMACIÓN

Una diferencia importante respecto a los productos que se comercializan en Estados Unidos y los que se pueden obtener en Saltillo es la información que se le da al consumidor respecto a los efectos y los componentes que se están adquiriendo.

En el sitio web de Eaze, se especifica, por ejemplo, el porcentaje de THC que contiene un prerrolado. Además, indica que sus efectos pueden ser de euforia, energía, creatividad o enfoque.

Lo mismo sucede con las bolsas de flores, pues además del porcentaje de THC, indica que al consumirlas las personas pueden sentirse adormiladas, alegres, relajadas o hambrientas.

En cuanto a lo ofrecido por Canna Cabana, incluso advierte, como sucede en otras drogas como el alcohol o el tabaco, que el uso frecuente y prolongado del producto puede contribuir a problemas de salud mental.

Por el contrario, las etiquetas de los productos que se pueden obtener en Paradise no ofrecen mayor información sobre el producto, su porcentaje de THC o los efectos que puede causar.

Específicamente sobre el producto, se limita a aclarar si se trata de una cepa sativa, índica o híbrida. Además, brinda otras aclaraciones como que no es un producto que está a la venta, que es exclusivo para miembros de la Asociación Desarrollo Económico del Cannabis A. C. y que no se permite para menores de 18 años.

Incluso el personal que atiende una de las sucursales ubicadas en Saltillo no supo explicar cuáles pueden ser los efectos específicos de cada una de las marcas que se pueden obtener en Paradise.