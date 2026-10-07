Mariposas Monarca están por llegar a Saltillo; detéctelas en su celular con esta aplicación

A pocos horas de la llegada de las primeras mariposas monarcas a Saltillo, los amantes de la naturaleza y de estos hermosos lepidópteros ya pueden rastrear y saber dónde se encuentran los ejemplares con chip rastreador instalado, a través de una aplicación en el teléfono celular. La herramienta convierte al teléfono en un receptor de señales y abre la investigación a estudiantes, familias, ciclistas y senderistas. Cada nueva detección aporta información para reconstruir el viaje de estas maravillosas mariposas hacia los bosques de hibernación de Michoacán y el Estado de México.

La aplicación gratuita Project Monarch permite consultar las últimas ubicaciones de ejemplares con transmisor y detectar sus señales cuando vuelan cerca del usuario, mediante un escaneo con Bluetooth. La tecnología fue desarrollada por Cellular Tracking Technologies, empresa que impulsa el proyecto junto con el Cape May Point Arts and Science Center. La colaboración reúne a organizaciones científicas y conservacionistas, entre ellas Profauna México. En Coahuila, el Programa Correo Real de Profauna ya ha documentado en los últimos 7 días avistamientos y registros en el norte y centro del estado, principalmente en Acuña, Piedras Negras, Palaú, Cuatro Ciénegas y Monclova. Aún no hay rastreos reportados en Saltillo, pero será cuestión de horas para que se puedan ver en la aplicación los primeros tracks. Cada mariposa equipada con transmisor tiene un identificador único que permite distinguirla de las demás y reunir sus detecciones en una misma ficha. Así, los investigadores pueden reconstruir su recorrido, consultar cuándo fue registrada por última vez y conocer la distancia respecto de su lugar de liberación. En la aplicación aparecen códigos o nombres como BSU-Youbetcha, el ejemplar que muestra tu captura. monarchwatch.org Para 2026 se prevé equipar con transmisores a más de 2 mil monarcas dentro del proyecto internacional. La cifra corresponde al conjunto del proyecto, no exclusivamente a las que cruzan Coahuila, y debe presentarse como una previsión, no como un conteo confirmado de dispositivos actualmente activos. Solo los ejemplares que portan estos dispositivos pueden generar detecciones electrónicas. Por eso, una persona puede observar muchas monarcas y no recibir ningún registro en su celular si ninguna lleva transmisor o está fuera del alcance de recepción. celltracktech.com El sistema utiliza pequeños transmisores BlūMorpho, colocados por especialistas sobre las mariposas. Pesan 60 miligramos, funcionan con energía solar y emiten señales de radio compatibles con la tecnología de recepción de los teléfonos. Para colaborar se debe descargar Project Monarch, disponible para Android y iPhone, habilitar Bluetooth y los permisos de ubicación, y utilizar la función de búsqueda o escaneo. Cuando una mariposa marcada pasa dentro del alcance, el dispositivo capta su identificador.

La empresa señala que el alcance con un celular es de 50 a 100 metros, aunque varía según el equipo y los obstáculos. Las coordenadas proceden del receptor: indican la cercanía del ejemplar al teléfono, no una posición GPS emitida por la mariposa. Las detecciones pueden registrarse sin cobertura celular, pero su envío requiere recuperar la conexión. Además de buscar señales cercanas, la aplicación permite consultar el seguimiento de individuos marcados.

Para Saltillo, esta herramienta ofrece la posibilidad de sumar observaciones durante el paso migratorio. Los datos ayudan a estudiar la dirección y velocidad del viaje, reconocer sitios de descanso y orientar la protección de hábitats. Participar no exige capturar mariposas ni colocarles dispositivos. Basta incorporar el monitoreo a las salidas al aire libre y compartir las detecciones mediante la aplicación. PARA COMENZAR

1. Descargue Project Monarch Science en iPhone o Project Monarch en Android. Compruebe que el desarrollador sea Cellular Tracking Technologies.

2. Cree una cuenta gratuita.

3. Active Bluetooth y autorice a la aplicación a utilizarlo.

4. Permita el acceso a su ubicación mientras usa la aplicación y active la ubicación precisa.

5. Entre en Detect y pulse Start Scan, que significa “iniciar búsqueda”.

6. Revise Scan Results para saber si captó un transmisor.

7. Pulse Upload para enviar tus registros a la investigación. Evite usar Clear Data antes de enviarlos, porque borra las detecciones almacenadas. ¿QUÉ PASA Si UNA MONARCA VUELA CERCA DE USTED?

Si lleva un transmisor compatible y su teléfono recibe su señal, puede aparecer un registro con su identificador, número de detecciones, intensidad de señal y tiempo transcurrido desde la última recepción. No necesita verla para detectarla. El fabricante sitúa el alcance habitual del celular entre 50 y 100 metros, aunque cambia según el teléfono y los obstáculos. No es una distancia garantizada. Si pasan monarcas sin transmisor, el teléfono no las detectará. ¿PARA QUÉ SIRVE EL MAPA?

En Data puede consultar el mapa de las últimas detecciones y buscar ejemplares individuales. Sus fichas permiten revisar datos como fecha de liberación, última detección y distancia respecto del lugar donde fueron liberados. Para su cobertura en Saltillo, puede acercar el mapa a Coahuila y revisar qué registros aparecen y de cuándo son. La fecha es fundamental: un punto representa la última detección disponible, no garantiza que la mariposa siga ahí. Tampoco significa que la haya detectado su teléfono. ¿NECESITA INTERNET TODO EL TIEMPO?

La aplicación puede registrar señales sin cobertura, pero necesita conexión para subirlas. Además, fuera de cobertura podría mostrar el identificador sin asociarlo al nombre del ejemplar si esa información no estaba cargada previamente. En la práctica, puede iniciar el escaneo durante una caminata, revisar después los resultados y subir cualquier detección. Con ello ayuda a documentar el recorrido de ejemplares marcados; desde el mapa también puede seguir su avance aunque ninguno haya pasado cerca de usted.

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