¡Ya están en Coahuila! las tres primeras mariposas monarcas con transmisor que ingresan a México

MONCLOVA, MÉX.- La llegada de la mariposa monarca a México comenzó a documentarse en Coahuila no sólo mediante avistamientos tradicionales, sino también con tecnología capaz de seguir individualmente el recorrido de ejemplares que han volado más de 2 mil kilómetros. Durante la tarde de este lunes fueron registradas en territorio coahuilense tres mariposas equipadas con transmisores de Cellular Tracking Technologies. La primera, identificada como BSU-Youbetcha, acumulaba 2 mil 252 kilómetros recorridos en 33 días; la segunda, MB26011, había cubierto 2 mil 317 kilómetros en 40 días, mientras que RMT26032-Noor sumaba 2 mil 645 kilómetros también en 33 días.

Los tres registros constituyen una muestra directa de la ruta migratoria que conecta Estados Unidos y Canadá con los sitios de hibernación del centro de México. Al mismo tiempo, el Programa Correo Real de Profauna A.C. reportó los primeros avistamientos de la temporada en Múzquiz, Acuña, Monclova y Cuatro Ciénegas. En Acuña se documentaron ejemplares alimentándose de polocotes y flor de granada; en Monclova se registraron sobre duranta, mientras que en Múzquiz fueron observadas varias intentando formar perchas en árboles. Uno de los primeros agrupamientos de la temporada fue fotografiado en el Parque Eólico Sierra de Acuña, confirmando que el flujo migratorio ya comenzó a establecerse sobre territorio coahuilense. La innovación de este año es el seguimiento electrónico. Project Monarch emplea transmisores ultraligeros desarrollados por Cellular Tracking Technologies que emiten señales en una frecuencia compatible con Bluetooth. Teléfonos, tabletas y receptores especializados pueden captar esas transmisiones y enviar la detección a una base de datos.

La aplicación Project Monarch permite que ciudadanos participen en la red de monitoreo. Cuando un dispositivo se encuentra suficientemente cerca de una mariposa etiquetada, puede registrar su identificador y ubicación, aportando información sobre velocidad, dirección, escalas y sitios utilizados durante el viaje. Con los primeros ejemplares ya dentro de Coahuila, investigadores y observadores esperan un incremento progresivo de la migración durante las próximas semanas, mientras las monarcas continúan rumbo a sus zonas de hibernación en el centro del país.