‘Más de 10 mil efectivos velan por la seguridad de los coahuilenses’: Manolo Jiménez

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Saltillo
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    ‘Más de 10 mil efectivos velan por la seguridad de los coahuilenses’: Manolo Jiménez
    El gobernador Manolo Jiménez encabezó el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia. CORTESÍA

Destaca el gobernador Manolo Jiménez tranquilidad del Estado al conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Saltillo el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el que participaron contingentes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, Fiscalía General del Estado y agrupaciones civiles.

Durante el acto, el Mandatario destacó la participación conjunta de las instituciones de seguridad y señaló que alrededor de 10 mil mujeres y hombres de distintas corporaciones trabajan diariamente en el territorio estatal.

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Jiménez Salinas sostuvo que la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Estatal, policías municipales y Fiscalía forma parte de la estrategia estatal de seguridad.

COORDINACIÓN ENTRE CORPORACIONES

El Gobernador afirmó que la estrategia continuará bajo los ejes de coordinación, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con la participación de los tres órdenes de gobierno.

Como referencia sobre la percepción de seguridad, citó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, según los cuales 71.5 por ciento de la población de Coahuila manifestó sentirse segura en el estado, frente a 24.7 por ciento a nivel nacional.

$!Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales participaron en el recorrido.
Elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales participaron en el recorrido. CORTESÍA

En el desfile participaron contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal de Saltillo y la Unión de Charros de Coahuila.

El parte informativo estuvo a cargo del teniente coronel de Infantería de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería, quien reportó la participación de elementos, vehículos, binomios canófilos, caballos y agrupamientos representativos de las instituciones.

El recorrido se desarrolló sin incidentes y reunió a familias que acudieron a presenciar la ceremonia conmemorativa.

Durante su mensaje, Jiménez Salinas señaló que la participación de las instituciones representa, a su consideración, una muestra de coordinación y fortaleza institucional en la entidad.

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