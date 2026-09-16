‘Más de 10 mil efectivos velan por la seguridad de los coahuilenses’: Manolo Jiménez
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Destaca el gobernador Manolo Jiménez tranquilidad del Estado al conmemorar el 216 aniversario de la Independencia de México
El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en Saltillo el Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, en el que participaron contingentes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, Fiscalía General del Estado y agrupaciones civiles.
Durante el acto, el Mandatario destacó la participación conjunta de las instituciones de seguridad y señaló que alrededor de 10 mil mujeres y hombres de distintas corporaciones trabajan diariamente en el territorio estatal.
Jiménez Salinas sostuvo que la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Policía Estatal, policías municipales y Fiscalía forma parte de la estrategia estatal de seguridad.
COORDINACIÓN ENTRE CORPORACIONES
El Gobernador afirmó que la estrategia continuará bajo los ejes de coordinación, prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, con la participación de los tres órdenes de gobierno.
Como referencia sobre la percepción de seguridad, citó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, según los cuales 71.5 por ciento de la población de Coahuila manifestó sentirse segura en el estado, frente a 24.7 por ciento a nivel nacional.
En el desfile participaron contingentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal, Policía Municipal de Saltillo y la Unión de Charros de Coahuila.
El parte informativo estuvo a cargo del teniente coronel de Infantería de Estado Mayor Rey Ángel Rodríguez Alcocer, comandante del 69 Batallón de Infantería, quien reportó la participación de elementos, vehículos, binomios canófilos, caballos y agrupamientos representativos de las instituciones.
El recorrido se desarrolló sin incidentes y reunió a familias que acudieron a presenciar la ceremonia conmemorativa.
Durante su mensaje, Jiménez Salinas señaló que la participación de las instituciones representa, a su consideración, una muestra de coordinación y fortaleza institucional en la entidad.