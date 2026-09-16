Reporta Fiscalía de Coahuila saldo blanco en festejos; destaca éxito en indicadores de seguridad

“Fíjate que estoy revisando ahorita aquí en tiempo real, y la verdad es que hay un saldo blanco. Este para nosotros siempre es un reto porque concentramos un gran estado de fuerza en los desfiles”, señaló el funcionario.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, reportó un saldo blanco en los desfiles y actos públicos recientes en la entidad. Explicó que el despliegue del estado de fuerza requiere una organización precisa para mantener la cobertura de vigilancia en todas las zonas.

Respecto a la posición de Coahuila en las mediciones del INEGI, Fernández Montañez adelantó que la próxima semana se detallará la metodología de la encuesta de percepción. Destacó que los indicadores favorables responden al modelo de trabajo encabezado por el gobernador Manolo Jiménez.

“Vamos a desdoblar todo el engranaje de la encuesta que coloca a Coahuila en primer lugar... Es un tema de percepción, estamos muy contentos, muy orgullosos de eso bajo el modelo de Manolo Jiménez”, afirmó el fiscal general.

Añadió que el Ejecutivo estatal alista anuncios importantes en equipamiento y la creación de nuevos agrupamientos especializados en la Fiscalía General del Estado. Detalló que las iniciativas buscan reforzar la operatividad existente para mantener los niveles de efectividad en la entidad.

“Vienen agrupamientos nuevos que se van a presentar a fortalecer, a tener mejores números; viene equipamiento, vienen armas de primer nivel que se adquirieron de una gama que es la primera vez que se va a tener aquí en Coahuila”, concluyó Fernández.