Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo
Luego de la séptima y octava función celebradas en el domo del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, el Torneo de Box Amateur ya cuenta con finalistas rumbo a su fase definitiva en Saltillo
El Torneo de Box Amateur de Iniciación “Auténticos Novatos” 2026 avanzó con la realización de su séptima y octava función, jornadas que permitieron definir a las y los finalistas de este certamen impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo.
Ambas carteleras se llevaron a cabo en el domo del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, donde los participantes estuvieron acompañados por familiares y entrenadores que siguieron de cerca el desarrollo de cada combate dentro de este torneo que busca fomentar la práctica del boxeo desde etapas formativas.
En la actividad sobre el ring, Lucía Velázquez, del gimnasio Tovar, obtuvo una victoria por decisión unánime frente a Esmeralda González, representante del gimnasio Villalobos. Por su parte, Ricardo Perales, del gimnasio New Life, se impuso a Alan Ibarra, del gimnasio Ángeles, luego de que el réferi suspendiera el combate (RSC).
De igual manera, Erick Alvarado, del Centro Comunitario de Lomas del Refugio, venció por la misma vía a Ray Martínez, del gimnasio Evolution. Salvador Rojas, del gimnasio Villalobos, también sumó triunfo por decisión unánime tras enfrentar a Gilberto García, del gimnasio Terko.
En otros resultados, Jimena Aguilar, del gimnasio Panteritas, ganó por RSC a Renata Robles, del gimnasio Tito Santana, mientras que Génesis García superó por decisión unánime a Carla Torres, del gimnasio Águila. Roberto Pérez, del gimnasio Evolution, obtuvo la victoria por RSC ante Jorge Oyervidez, del gimnasio Terko.
Asimismo, Devany Martínez, del gimnasio Águila, logró detener el combate en el tercer asalto frente a Leslie Chávez, del gimnasio Terko. Jesús Sosa, del gimnasio Ángeles, salió con el triunfo ante Edson Vázquez, mientras que Daniel Mireles, del gimnasio Terko, finalizó su combate en el primer round frente a Jaziel Valdez.
En más enfrentamientos, Jamie Delgado ganó por decisión unánime a Arturo Medrano. Ángela Vázquez venció por decisión dividida a Milagros Flores; Azul Delgado hizo lo propio ante Sabine Hernández, y Ángela Soria superó por la misma vía a Mitzari Nava. Finalmente, Carlo Ovalle consiguió la victoria frente a Dylan Rodríguez.
Con estos resultados, el torneo entra en su fase decisiva con las y los finalistas ya definidos para disputar los próximos combates.