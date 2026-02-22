Quedan listas las finales del Torneo de Box Auténticos Novatos 2026 en Saltillo

El Torneo de Box Amateur de Iniciación “Auténticos Novatos” 2026 avanzó con la realización de su séptima y octava función, jornadas que permitieron definir a las y los finalistas de este certamen impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo.

Ambas carteleras se llevaron a cabo en el domo del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, donde los participantes estuvieron acompañados por familiares y entrenadores que siguieron de cerca el desarrollo de cada combate dentro de este torneo que busca fomentar la práctica del boxeo desde etapas formativas.

En la actividad sobre el ring, Lucía Velázquez, del gimnasio Tovar, obtuvo una victoria por decisión unánime frente a Esmeralda González, representante del gimnasio Villalobos. Por su parte, Ricardo Perales, del gimnasio New Life, se impuso a Alan Ibarra, del gimnasio Ángeles, luego de que el réferi suspendiera el combate (RSC).

De igual manera, Erick Alvarado, del Centro Comunitario de Lomas del Refugio, venció por la misma vía a Ray Martínez, del gimnasio Evolution. Salvador Rojas, del gimnasio Villalobos, también sumó triunfo por decisión unánime tras enfrentar a Gilberto García, del gimnasio Terko.