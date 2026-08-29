Más de 400 jóvenes toman el Francisco I. Madero en la jornada deportiva ‘Saraperos por la Juventud’

SALTILLO, COAH.- Con una jornada que comenzó desde las primeras horas del día y combinó ejercicio, bienestar y convivencia, más de 400 jóvenes participaron en “Saraperos por la Juventud”, actividad organizada en el estadio de béisbol Francisco I. Madero como parte de la celebración del Mes de la Juventud. Desde las 6:00 de la mañana, el inmueble deportivo recibió a las y los participantes, quienes pudieron elegir entre distintas disciplinas y dinámicas diseñadas para promover la activación física y un estilo de vida saludable.

Entre las actividades se incluyeron una carrera Easy Run de 5 kilómetros, además de sesiones de Hyrox, crossfit, fitness, cycling, pilates y yoga. La programación también incorporó espacios de meditación y talleres interactivos. La jornada buscó ofrecer alternativas para distintos gustos y niveles de actividad física, pero también brindar a las juventudes un espacio de encuentro y convivencia fuera de sus actividades cotidianas.

Como complemento, los asistentes tuvieron acceso a masajes, fisioterapia y kinesioterapia, servicios proporcionados por personal especializado que se sumó a las actividades enfocadas en el bienestar físico de los participantes. “Saraperos por la Juventud” fue posible gracias al trabajo conjunto del Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Coahuilense de la Juventud y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con la colaboración del club Saraperos de Saltillo.

Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, señaló que la administración encabezada por el alcalde Javier Díaz González busca generar espacios donde las y los jóvenes puedan mantenerse activos, convivir y desarrollar actividades de sano esparcimiento. Explicó que, en esta ocasión, el Gobierno Municipal decidió dedicar todo un mes a las juventudes saltillenses, con una agenda que contempla actividades en distintos puntos de la ciudad. La programación incluyó también la exhibición de boxeo “Juventud x las Buenas”, además del lanzamiento de las convocatorias para el Premio Municipal de la Juventud y un concurso de cortometraje enfocado en seguridad vial.

A estas acciones se sumaron un torneo de Freestyle y un megacrucero de prevención vial, entre otras actividades destinadas a fomentar la participación de las nuevas generaciones. El Gobierno Municipal de Saltillo adelantó que continuará trabajando junto con instituciones y organismos para ampliar los espacios destinados al deporte, la convivencia y el desarrollo de capacidades entre las juventudes, mediante actividades que incentiven su participación activa en la vida de la ciudad.