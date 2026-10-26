Apertura 2026: ¿qué equipos están en zona de Liguilla tras la jornada 14?

El Apertura 2026 de la Liga MX se acerca a su fase final con ocho equipos en zona de clasificación, aunque ninguno tiene todavía su boleto asegurado. La jornada 14 dejó movimientos importantes en la tabla general, con Cruz Azul y Chivas al acecho del América, mientras Tijuana se metió entre los primeros ocho tras vencer a Santos Laguna. Las Águilas conservaron el liderato con 27 puntos, pese a caer 1-2 ante Pachuca en el Estadio Azteca. La derrota permitió que sus perseguidores redujeran distancias y dejó a los Tuzos con posibilidades de acercarse a los puestos de clasificación.

Cruz Azul fue uno de los equipos que aprovechó la jornada para escalar posiciones. La Máquina derrotó 3-1 a Querétaro y llegó a 26 unidades, las mismas que Chivas, aunque el conjunto celeste ocupa el segundo puesto de la clasificación. El Guadalajara también sumó una victoria importante al imponerse 1-0 a Monterrey en el Gigante de Acero. Roberto Alvarado marcó la diferencia en el marcador, mientras que el guardameta Raúl Rangel evitó el empate al detener un penalti cobrado por Lucas Ocampos. Con este resultado, el Rebaño llegó a 26 puntos y se mantuvo en la pelea por los primeros lugares.

Atlas también sacó provecho de la fecha al vencer 4-3 a Puebla. El equipo rojinegro alcanzó las 24 unidades y se colocó en el cuarto puesto, por delante de Toluca, que empató 1-1 frente a León y acumuló seis partidos consecutivos sin ganar. Los Diablos Rojos se quedaron con 23 puntos, mientras que los Esmeraldas llegaron a 22. Otro resultado que modificó la parte alta fue la victoria de Tijuana por 4-1 sobre Santos Laguna. Los Xolos alcanzaron los 20 puntos y desplazaron a otros contendientes en la disputa por un lugar entre los ocho primeros. Monterrey y Querétaro también tienen 20 unidades, aunque sus posiciones pueden cambiar conforme disputen sus encuentros pendientes. En otros partidos, Necaxa empató 1-1 con FC Juárez, resultado que prolongó la espera de los Rayos por una nueva victoria. Atlético de San Luis sorprendió al Atlante con un triunfo de 1-0, mientras Pumas y Tigres igualaron en el Estadio Olímpico Universitario. La jornada también dejó una victoria de 4-3 para Atlas ante Puebla y confirmó que la pelea por la clasificación sigue abierta en ambos extremos de la tabla. Necaxa, con 10 puntos, y FC Juárez, con cinco, son los equipos con el panorama más complicado para alcanzar la fase final.

SIN PLAY IN, CADA PUNTO CUENTA El Apertura 2026 tendrá un formato sin Play In, por lo que únicamente los ocho mejores equipos al término de las 17 jornadas avanzarán directamente a los cuartos de final. Esto aumenta la importancia de los encuentros restantes, especialmente para los clubes que actualmente ocupan los últimos puestos de clasificación. Por ahora, América, Cruz Azul, Chivas, Atlas, Toluca, León, Monterrey y Tijuana integran ese grupo. Sin embargo, los partidos pendientes de algunos equipos podrían modificar la distribución de los lugares antes de la siguiente fecha. América deberá enfrentar a Tijuana el 28 de octubre, en un duelo que puede tener consecuencias directas para la clasificación. Además, Querétaro recibirá a Monterrey el 14 de noviembre, otro compromiso relevante para dos equipos que buscan mantenerse en la pelea. La fase regular concluirá entre el 20 y el 22 de noviembre, cuando se conocerán los ocho clasificados. Los cuartos de final están programados para comenzar el 25 de noviembre, por lo que los equipos tendrán cuatro jornadas más para definir su posición y asegurar su lugar en la lucha por el título.

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