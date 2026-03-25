Más de 500 alumnos se gradúan de talleres en DIF Saltillo

En DIF Saltillo, un total de 506 personas concluyeron los talleres del programa “Amor por Aprender” durante el primer trimestre del año. Los cursos están enfocados a la capacitación laboral y el desarrollo de habilidades. La graduación fue encabezada por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF, Luly López Naranjo, quienes destacaron que estos espacios permiten a las y los participantes generar ingresos, emprender o mejorar sus oportunidades de empleo.

“El día de hoy el DIF Saltillo hace entrega de estas 506 constancias, avaladas por la Secretaría de Educación, a personas que decidieron invertir su tiempo en aprender algo nuevo y en construir un mejor futuro para ustedes y sus familias”, señaló el alcalde. Durante este periodo se impartieron 41 talleres en instalaciones del DIF, centros comunitarios, centros de atención múltiple, ejidos y el Centro de Integración Juvenil. Entre las capacitaciones ofrecidas se encuentran soldadura, chocolatería, pastelería, electricidad, corte y confección, computación, carpintería, barbería, maquillaje, aplicación de uñas, inglés, globoflexia, floristería, elaboración de velas, entre otras.

López Naranjo reconoció el esfuerzo de quienes concluyeron los cursos, al señalar que estos programas fortalecen la independencia económica y la calidad de vida de las familias. “Sé que no es fácil cuando se tiene familia, trabajo y otras responsabilidades, por eso es admirable las ganas que tienen de crecer y llegar más lejos”, expresó. En el evento también participó la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, quien destacó la importancia de la capacitación como herramienta para el autoempleo. “El mejor programa social que un gobierno puede ofrecer es el autoempleo y la capacitación, porque es el camino para una comunidad más justa, equitativa y preparada”, afirmó. En representación de las y los graduados, Mercedes Jiménez Márquez agradeció la oportunidad de acceder a estos talleres, al señalar que les permiten emprender y mejorar su economía sin descuidar a sus familias.

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