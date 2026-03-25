Abren convocatoria para Juegos Municipales de Adultos Mayores en Saltillo

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Abren convocatoria para Juegos Municipales de Adultos Mayores en Saltillo
    Dentro de las actividades contempladas para esta edición están béisbol, cachibol, tarasca, poesía, baile de danzón y canto. CORTESÍA

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 17 de abril; las competencias deportivas y culturales se realizarán el 28 y 29 de abril

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, encabezaron la presentación de la convocatoria para los XXVIII Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, que se llevarán a cabo los días 28 y 29 de abril.

Las actividades tendrán como sedes distintos espacios del Instituto Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente y el Multideportivo El Sarape.

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“Esta es una iniciativa que reconoce la energía, disciplina y entusiasmo de las y los adultos mayores de Saltillo. Un evento que genera la activación física, la sana convivencia y el esparcimiento. Todos ellos son nuestro ejemplo, y más para nuestras niñas, niños y jóvenes que los ven preparándose en una disciplina”, expresó el alcalde.

Asimismo, Luly López Naranjo señaló que este encuentro busca celebrar la energía, el talento y la alegría de las personas adultas mayores.

“El año pasado vivimos algo extraordinario: más de 750 competidores participaron, demostrando que la edad nunca es un límite. Incluso, varios de ellos representaron con orgullo a Saltillo al llegar hasta las competencias nacionales”, dijo.

En cuanto a las inscripciones, el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que estarán abiertas a partir de este día y hasta el 17 de abril, en las oficinas del organismo, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para participar, las personas interesadas deberán tener 60 años cumplidos y presentar copia de la credencial del INAPAM, INE, comprobante de domicilio reciente, dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, así como ficha médica reciente.

$!En la edición 27 de los Juegos Municipales de Adultos Mayores, se contó con la participación de aproximadamente 700 competidoes.
En la edición 27 de los Juegos Municipales de Adultos Mayores, se contó con la participación de aproximadamente 700 competidoes. CORTESÍA

Además, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo, Edgar Omar Puentes Montes, detalló que las disciplinas deportivas serán atletismo, béisbol, cachibol, pelota tarasca, basquetbol, taichichuan, tablas gimnásticas, natación, ajedrez, dominó y ulama de antebrazo.

Finalmente, la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte Rangel, informó que en el área cultural habrá competencias de artesanías, manualidades, artes plásticas, canto individual, declamación, poesía, música individual, canto grupal, baile de salón, danza prehispánica, danza regional y música grupal.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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