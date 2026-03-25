Abren convocatoria para Juegos Municipales de Adultos Mayores en Saltillo

Las actividades tendrán como sedes distintos espacios del Instituto Tecnológico de Saltillo, el Ateneo Fuente y el Multideportivo El Sarape.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Saltillo , Luly López Naranjo, encabezaron la presentación de la convocatoria para los XXVIII Juegos Municipales Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores, que se llevarán a cabo los días 28 y 29 de abril.

“Esta es una iniciativa que reconoce la energía, disciplina y entusiasmo de las y los adultos mayores de Saltillo. Un evento que genera la activación física, la sana convivencia y el esparcimiento. Todos ellos son nuestro ejemplo, y más para nuestras niñas, niños y jóvenes que los ven preparándose en una disciplina”, expresó el alcalde.

Asimismo, Luly López Naranjo señaló que este encuentro busca celebrar la energía, el talento y la alegría de las personas adultas mayores.

“El año pasado vivimos algo extraordinario: más de 750 competidores participaron, demostrando que la edad nunca es un límite. Incluso, varios de ellos representaron con orgullo a Saltillo al llegar hasta las competencias nacionales”, dijo.

En cuanto a las inscripciones, el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que estarán abiertas a partir de este día y hasta el 17 de abril, en las oficinas del organismo, en horario de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Para participar, las personas interesadas deberán tener 60 años cumplidos y presentar copia de la credencial del INAPAM, INE, comprobante de domicilio reciente, dos fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro, así como ficha médica reciente.