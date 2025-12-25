Más de mil 300 personas se gradúan de talleres del DIF Saltillo

Durante la presente administración, un total de 991 saltillenses se graduaron de los talleres “Amor por Aprender” que ofrece el DIF Saltillo, a los que se suman 377 personas que concluyeron su capacitación en los talleres impartidos en el Centro de los Grandes, informó la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

La titular del DIF Saltillo señaló que el principal objetivo de estos talleres es brindar a las y los participantes oportunidades reales de desarrollo personal y económico, a través de los conocimientos y habilidades que adquieren durante su formación.

“Muchos de nuestros graduados han desarrollado un emprendimiento o adquirido un trabajo con lo que aprenden en nuestros talleres. Para muchos otros, significa un espacio para aprender y también para convivir con más personas”, expresó López Naranjo, al destacar el impacto social de estos programas.

Indicó que durante este año, con el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y de Brigada 56, se ofrecieron un total de 34 talleres laborales y artísticos, dirigidos a personas de distintas edades e intereses, con el fin de fortalecer sus capacidades y fomentar el autoempleo.