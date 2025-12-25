Más de mil 300 personas se gradúan de talleres del DIF Saltillo

Los talleres buscan brindar oportunidades de desarrollo personal y laboral a los participantes

Durante la presente administración, un total de 991 saltillenses se graduaron de los talleres “Amor por Aprender” que ofrece el DIF Saltillo, a los que se suman 377 personas que concluyeron su capacitación en los talleres impartidos en el Centro de los Grandes, informó la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo.

La titular del DIF Saltillo señaló que el principal objetivo de estos talleres es brindar a las y los participantes oportunidades reales de desarrollo personal y económico, a través de los conocimientos y habilidades que adquieren durante su formación.

“Muchos de nuestros graduados han desarrollado un emprendimiento o adquirido un trabajo con lo que aprenden en nuestros talleres. Para muchos otros, significa un espacio para aprender y también para convivir con más personas”, expresó López Naranjo, al destacar el impacto social de estos programas.

Indicó que durante este año, con el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y de Brigada 56, se ofrecieron un total de 34 talleres laborales y artísticos, dirigidos a personas de distintas edades e intereses, con el fin de fortalecer sus capacidades y fomentar el autoempleo.

Los talleres también funcionan como espacios de aprendizaje y convivencia social. FOTO: CORTESÍA

Entre los talleres impartidos se encuentran pastelería, chocolatería, corte y confección, bisutería, barbería, maquillaje, colorimetría, aplicación de uñas, soldadura, cartonería, electricidad, computación y carpintería, entre otros, los cuales permitieron a las y los participantes adquirir conocimientos prácticos con aplicación inmediata.

En lo que respecta al Centro de los Grandes, Luly López destacó que se alcanzó un total de 377 graduados, quienes participaron en un espacio especialmente diseñado para que las y los adultos mayores tengan la oportunidad de aprender nuevas técnicas, mantenerse activos y fortalecer la convivencia social.

Este centro, ubicado al interior del Mercado Juárez, ofreció talleres como cartonería mexicana, manualidades, bisutería, chocolatería, vitromosaico y corte y confección, los cuales despertaron el interés y la creatividad de las personas adultas mayores que acudieron a capacitarse.

Finalmente, se informó que en todas las ceremonias de graduación se realizaron exposiciones de los artículos elaborados durante los talleres, con el objetivo de mostrar el talento y las habilidades adquiridas por las y los alumnos, así como reconocer su esfuerzo y dedicación a lo largo de su proceso de aprendizaje.

