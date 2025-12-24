DIF Saltillo lleva actividades navideñas y apoyos a ejidos del municipio

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    DIF Saltillo lleva actividades navideñas y apoyos a ejidos del municipio
    Niñas y niños de ejidos de Saltillo participaron en actividades recreativas y celebraciones navideñas organizadas por el DIF municipal. FOTO: CORTESÍA

Durante diciembre, el DIF Saltillo llevó actividades recreativas y apoyos a 10 ejidos del municipio, beneficiando a más de mil niñas y niños

La atención a las comunidades rurales ha sido una constante en la actual administración municipal, donde el DIF Saltillo ha mantenido presencia directa en los ejidos mediante programas y acciones enfocadas en el bienestar social, especialmente de niñas y niños.

$!En las comunidades rurales se entregaron juguetes donados por Corazones Voluntarios, como parte de las acciones sociales de diciembre.
En las comunidades rurales se entregaron juguetes donados por Corazones Voluntarios, como parte de las acciones sociales de diciembre. FOTO: CORTESÍA

Como parte de este acompañamiento territorial, durante el último mes del año se realizaron celebraciones decembrinas en 10 comunidades rurales del municipio, con el objetivo de llevar momentos de convivencia y esparcimiento a familias que habitan en zonas ejidales.

Las actividades fueron impulsadas por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien destacó que estas acciones fueron posibles gracias al respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como a la colaboración de ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades. Gracias a este esfuerzo conjunto, más de mil niñas y niños participaron en las dinámicas organizadas con motivo de la temporada navideña.

$!Las posadas navideñas se realizaron en 10 ejidos del municipio, donde familias completas convivieron en un ambiente de alegría y cercanía comunitaria.
Las posadas navideñas se realizaron en 10 ejidos del municipio, donde familias completas convivieron en un ambiente de alegría y cercanía comunitaria. FOTO: CORTESÍA

Las jornadas se desarrollaron en los ejidos Cuautla, Providencia, Chapula, Agua Nueva, Hedionda Grande, Buñuelos, Zacatera, Presa de los Muchachos, Tanque del Cerro y Presa de San Pedro, donde se entregaron juguetes donados por Corazones Voluntarios, entre ellos bicicletas, muñecas, peluches y carritos.

Además de los obsequios, las familias disfrutaron de bolos, refrigerios y diversas actividades recreativas, como juegos, espectáculos y piñatas, que fomentaron la convivencia comunitaria.

$!Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo, se organizaron juegos, shows, piñatas y dinámicas para niñas y niños.
Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo, se organizaron juegos, shows, piñatas y dinámicas para niñas y niños. FOTO: CORTESÍA

Con el respaldo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo, estas acciones contribuyeron a generar espacios de alegría y cercanía social, reafirmando el compromiso del organismo con las comunidades rurales del municipio.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

