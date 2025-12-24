DIF Saltillo lleva actividades navideñas y apoyos a ejidos del municipio

La atención a las comunidades rurales ha sido una constante en la actual administración municipal, donde el DIF Saltillo ha mantenido presencia directa en los ejidos mediante programas y acciones enfocadas en el bienestar social, especialmente de niñas y niños. TE PUEDE INTERESAR: En su mensaje navideño, el Obispo de Saltillo llama a restaurar los lazos sociales y la paz

Como parte de este acompañamiento territorial, durante el último mes del año se realizaron celebraciones decembrinas en 10 comunidades rurales del municipio, con el objetivo de llevar momentos de convivencia y esparcimiento a familias que habitan en zonas ejidales. Las actividades fueron impulsadas por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien destacó que estas acciones fueron posibles gracias al respaldo del alcalde Javier Díaz González, así como a la colaboración de ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades. Gracias a este esfuerzo conjunto, más de mil niñas y niños participaron en las dinámicas organizadas con motivo de la temporada navideña.

Las jornadas se desarrollaron en los ejidos Cuautla, Providencia, Chapula, Agua Nueva, Hedionda Grande, Buñuelos, Zacatera, Presa de los Muchachos, Tanque del Cerro y Presa de San Pedro, donde se entregaron juguetes donados por Corazones Voluntarios, entre ellos bicicletas, muñecas, peluches y carritos. Además de los obsequios, las familias disfrutaron de bolos, refrigerios y diversas actividades recreativas, como juegos, espectáculos y piñatas, que fomentaron la convivencia comunitaria.