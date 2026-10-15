‘Más de tres años sin banqueta’: vecinos de la colonia Jardín piden intervención de las autoridades en Saltillo

Vecinas y vecinos de la colonia Jardín, en Saltillo, presentaron una solicitud formal ante el director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, para exigir la construcción de la banqueta faltante en la calle Sauce, conocida como la calle del Nogal, y la reparación de la infraestructura peatonal dañada. De acuerdo con los antecedentes de las personas afectadas, la atención de la infraestructura en esa vialidad lleva más de tres años pendiente. Las organizaciones que respaldan la solicitud son la Asociación de Vecinas y Vecinos en Defensa del Nogal y la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo.

Los habitantes señalan que la problemática va más allá de una banqueta. Aseguran que continúan pendientes compromisos relacionados con los proveedores de DAVISA y las obras del desarrollo inmobiliario de departamentos de Parque Centro, tanto en infraestructura peatonal como en seguridad y delimitación de las vialidades. COMPROMISOS PENDIENTES DESDE EL AÑO PASADO De acuerdo con los planteamientos vecinales, desde el año pasado quedaron pendientes acuerdos sobre la habilitación de una verdadera calle peatonal, la instalación de guardapolvos y el cierre de salidas vinculadas con el entorno del desarrollo inmobiliario, sin que se hayan concretado.

A la problemática se suma la infraestructura peatonal dañada en el tramo comprendido entre Pedro Ogazón y Olmo. Los vecinos atribuyen parte de los daños a proveedores relacionados con los trabajos de Parque Centro y piden que se revisen los antecedentes y se determinen las responsabilidades correspondientes. También señalan que, tras la manifestación del 14 de julio, no se han cumplido los compromisos que atribuyen al representante de comunicación de la empresa. AFECTACIONES EN LA VÍA PÚBLICA Durante las lluvias, la falta de banquetas y las áreas deterioradas provocan encharcamientos y acumulación de lodo, lo que dificulta el desplazamiento de niñas, niños, personas adultas mayores, estudiantes, trabajadores y personas con discapacidad.

Por ello, pidieron una audiencia con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública para revisar las condiciones actuales de la vialidad, conocer los antecedentes administrativos y establecer una ruta de atención. Entre las peticiones destacan la reconstrucción de la banqueta dañada, la construcción de los tramos faltantes, la señalización adecuada y la definición de plazos. Los vecinos exigen que los compromisos pendientes se traduzcan en obras concretas y que la autoridad municipal informe por escrito las acciones y los plazos para resolver la problemática.