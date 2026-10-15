$!Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, denuncia violencia e impunidad en apertura de tribunal internacional de conciencia

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, denunció el deterioro de las condiciones de seguridad, la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres y las afectaciones ambientales en México, durante la apertura del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que sesiona este 15 y 16 de octubre en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En su mensaje de bienvenida, el religioso advirtió que el País enfrenta una situación límite por la acumulación de problemas como la desaparición forzada, la migración, la trata y las formas de esclavitud moderna, el feminicidio, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, además de la contaminación del agua y la tierra.

Vera López planteó que este proceso retoma el trabajo realizado entre 2011 y 2014 por el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México, cuyo diagnóstico, recordó, señalaba la necesidad de reconstruir el País a partir del respeto pleno a los derechos humanos, el reconocimiento de los pueblos indígenas y la participación de las mujeres. El Obispo consideró que persisten prácticas de desviación del poder en los ámbitos legislativo, judicial, ejecutivo, político y económico, que, desde su perspectiva, favorecen intereses particulares por encima de las necesidades de la población. También vinculó el debilitamiento del carácter social de la Constitución de 1917 con la expansión de grupos delictivos y el aumento de la violencia en distintas estructuras de la sociedad. LLAMA A ATENDER DESAPARICIONES Y EXIGIR JUSTICIA Durante su intervención, Vera López enumeró algunas de las demandas que, sostuvo, requieren atención urgente: garantizar agua limpia en Jalisco, liberar a personas presas por motivos políticos en el País y lograr el regreso con vida de siete campesinos desaparecidos en Guerrero. El religioso señaló que la exigencia de justicia debe incluir el combate a la impunidad y la violencia, así como la participación ciudadana y reformas judiciales que respondan a las necesidades de las personas y los colectivos.

El encuentro internacional reúne denuncias y testimonios relacionados con cuatro ejes: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; neofascismo e intervencionismo estadounidense; genocidio migrante e imperialismo carcelario; y justicia ambiental y ecocidio. En ese contexto, el Obispo dio la bienvenida a víctimas, sobrevivientes, jueces y defensores de derechos humanos que participan en el proceso, y reconoció los riesgos que enfrentan quienes denuncian abusos y promueven la justicia en México y otros países. RETOMAN PROCESO INICIADO HACE 16 AÑOS La convocatoria forma parte de un trabajo colectivo que, de acuerdo con el mensaje difundido por sus organizadores, mantiene vínculos con los procesos de denuncia y defensa de los derechos humanos desarrollados durante los últimos 16 años. Vera López llamó a fortalecer las redes de solidaridad entre víctimas, sobrevivientes y organizaciones, al considerar que la colaboración ha sido fundamental para sostener las exigencias de justicia a lo largo de generaciones. La sesión se desarrolla en la sala “Digna Ochoa”, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde el tribunal busca dar espacio a denuncias sobre presuntas violaciones graves y promover la discusión pública sobre sus responsables y consecuencias.