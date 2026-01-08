Matricida de Saltillo es llevado al penal

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Matricida de Saltillo es llevado al penal
    El sujeto ya se encuentra detenido por el asesinato.

Le puso una prenda de vestir en la boca y le tapó la nariz hasta causar sofocamiento.

Durante la tarde de este miércoles, José Salvador N. fue ingresado al penal varonil de Saltillo, luego de presuntamente causar la muerte de su propia madre al interior de su domicilio.

Será procesado por el delito de matricidio, y durante las próximas horas de este jueves se llevará a cabo la audiencia inicial. La Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que existen pruebas suficientes para poner a disposición de un juez penal al probable responsable.

TE PUEDE INTERESAR: Le explota llanta de tráiler en la cara y es llevado al hospital, en Saltillo

La agresión ocurrió aproximadamente entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana, cuando José Salvador llegó a su domicilio, ubicado en la calle Pedro Gentil, en la colonia Conquistadores, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

Una vez en el lugar, despertó a su madre, María Esther N., de 68 años de edad, a quien golpeó, tiró al suelo y posteriormente se le fue encima para introducirle una prenda de vestir en la boca. Además, con sus manos le tapó la nariz, provocándole la muerte por asfixia por sofocamiento. Tras cometer el crimen, el presunto responsable se dirigió a su recámara, donde se encerró con seguro.

De acuerdo con las autoridades, existió flagrancia, por lo que fue consignado ante un juez penal.

