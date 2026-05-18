Maya, la perrita que venció el cáncer tras ser abandonada en Saltillo, busca una familia que nunca la vuelva a dejar

Una historia de abandono, enfermedad y esperanza ha conmovido a miles de personas en redes sociales. Se trata de Maya, una perrita rescatada en Saltillo que, después de haber sido dejada en un lote baldío junto a sus tres cachorros, logró vencer el cáncer y ahora espera encontrar una familia que le dé el hogar definitivo que tanto anhela. La historia fue compartida por la rescatista Jennifer González a través de redes sociales, donde narró en primera persona el difícil camino que Maya ha recorrido desde que fue abandonada por quienes consideraba su familia.

“Yo tenía mucho miedo... no confiaba en nadie”, relata el mensaje publicado por la rescatista, describiendo cómo la perrita permaneció durante días cuidando sola a sus cachorros, sin entender por qué había sido dejada atrás. Con paciencia y cariño, Maya comenzó a recuperar la confianza en las personas gracias al apoyo de rescatistas y voluntarios que decidieron ayudarla. Poco tiempo después, sus tres bebés lograron ser adoptados por familias responsables, mientras ella continuaba esperando una oportunidad.

Tras ser esterilizada, Maya creyó haber encontrado finalmente un hogar definitivo. Sin embargo, apenas 15 días después fue devuelta por la familia que había decidido adoptarla. “Yo solo quería amor...”, expresa el emotivo relato que rápidamente se viralizó entre usuarios que se identificaron con la historia de resiliencia de la perrita.

La situación se volvió todavía más complicada cuando, poco después de regresar con sus rescatistas, Maya comenzó a presentar un fuerte sangrado. Tras ser llevada al veterinario, recibió un diagnóstico devastador: cáncer, pese a tener apenas un año y medio de edad. Lejos de rendirse, la perrita inició un tratamiento médico acompañado del cuidado constante de quienes decidieron no abandonarla nuevamente. Meses después, Maya logró superar la enfermedad y hoy se encuentra sana, en entrenamiento y preparándose para encontrar una nueva familia.

“Soy toda una guerrera”, señala la publicación, donde también se describe a Maya como una perrita tierna, juguetona y cariñosa, que convive bien con otros perros y que poco a poco supera la timidez provocada por el abandono. Actualmente, la rescatista busca padrinos que puedan ayudar con el esquema de vacunación de Maya mientras aparece una familia responsable dispuesta a brindarle un hogar permanente. LA CUENTA EN BBVA ES: 4152 3144 2453 6103 TÚ PUEDES AYUDAR De igual forma, Jennifer González informó que de manera constante realizan rifas y actividades solidarias para recaudar fondos destinados a la atención de animales rescatados. Actualmente impulsan una campaña en beneficio de Daisy y Cherry, dos cachorritas que lograron sobrevivir al parvovirus, aunque una de ellas nació con una malformación en una de sus patas. A través de redes sociales, la rescatista invitó a la ciudadanía a participar adquiriendo boletos o compartiendo la publicación, ya que los recursos obtenidos permiten cubrir tratamientos médicos, alimento, vacunas y cuidados especializados para perros y gatos en situación de abandono.

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