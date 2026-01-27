Mejora el clima y regresan las clases presenciales en todo Coahuila este miércoles

La Secretaría de Educación de Coahuila informó que a partir de este miércoles 28 de enero se reanudan las actividades escolares presenciales en todos los niveles educativos y en todas las regiones del estado, luego de que Protección Civil emitiera un pronóstico favorable sobre la mejora gradual de las condiciones climáticas.

De acuerdo con la dependencia estatal, la jornada escolar se desarrollará con normalidad; sin embargo, se mantiene la aplicación de los criterios de temperatura vigentes para justificar faltas o retardos, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar del alumnado.

En el caso de secundaria, las inasistencias o retrasos podrán justificarse cuando se registren -2 grados centígrados, una hora antes del horario de entrada. Para primaria, el criterio aplica al alcanzarse -1 grado centígrado a las 7:00 horas, mientras que en educación inicial, preescolar y educación especial, se considerará cuando la temperatura sea de 0 grados centígrados a las 8:00 horas.

La Secretaría destacó que la asistencia quedará a criterio de madres y padres de familia, quienes podrán valorar las condiciones de salud de sus hijas e hijos antes de acudir a los planteles.

En cuanto a las escuelas particulares, estas deberán aplicar sus propios criterios de operación, manteniendo comunicación constante con madres, padres y tutores, y priorizando en todo momento la seguridad de su comunidad escolar.

Finalmente, la Secretaría de Educación de Coahuila exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y de Protección Civil, así como a atender las recomendaciones emitidas por dichas instancias.