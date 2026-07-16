Mejoran pavimento de colonias Los Ramones, Emiliano Zapata y El Toreo al oriente de Saltillo

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    Mejoran pavimento de colonias Los Ramones, Emiliano Zapata y El Toreo al oriente de Saltillo
    Los trabajos estuvieron a cargo de personal del programa “Aquí andamos”, al oriente de Saltillo. CORTESÍA

Brigadas municipales intervinieron la calle Fermín Espinosa ‘Armillita’ y otros puntos para optimizar la vialidad en ese sector

Cuadrillas municipales de Saltillo realizaron trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle Fermín Espinosa “Armillita”, una de las vialidades de mayor circulación en el oriente de Saltillo.

La intervención se concentró en el tramo comprendido entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y el Camino a Los Ramones, donde se repararon distintos puntos de la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/intensifica-saltillo-rehabilitacion-de-vialidades-en-el-oriente-de-la-ciudad-FC22201127

Esta calle comunica a los fraccionamientos Cerrada del Plaza, Jardines del Plaza, Residencial Plaza y Los Ramones, además de servir como vía de paso para la ruta de transporte público 2B.

De manera simultánea, cuadrillas de Infraestructura y Obra Pública municipal atendieron calles de las colonias Emiliano Zapata y El Toreo.

Las intervenciones en ambos sectores fueron realizadas a partir de reportes ciudadanos enviados mediante el asistente virtual “Saltillo fácil”, disponible en el número 844 160-08-08.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pavimento-viejo-y-drenajes-colapsados-multiplican-los-baches-en-saltillo-MC21767658

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que las acciones de mantenimiento continuarán en zonas con desgaste de pavimento y alta circulación vehicular.

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