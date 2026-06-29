Pavimento viejo y drenajes colapsados multiplican los baches en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Pavimento viejo y drenajes colapsados multiplican los baches en Saltillo
    Antonio Nerio Maltos explicó que el deterioro del asfalto y el colapso de drenajes por acumulación de basura son las principales causas del incremento de baches en Saltillo. ARCHIVO/VANGUARDIA

Autoridades buscan garantizar la calidad en obras nuevas y analizan vialidades con concreto hidráulico

El incremento de baches en diversas vialidades de Saltillo se debe principalmente a la antigüedad del asfalto y al colapso de las tuberías sanitarias por acumulación de basura, las cuales rompen la carpeta asfáltica desde el interior, informaron las autoridades municipales.

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó en entrevista el origen de los daños viales que afectan a los automovilistas locales, argumentando que las fallas brotan de manera imprevista en puntos de la ciudad donde no se tenían contempladas de forma inicial.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/avanza-estrategia-hidrica-y-de-transporte-para-agilizar-la-movilidad-en-saltillo-EC21767289

“En algunas áreas en donde no se esperaban, surgen esos baches. Pero esto derivado de que ya es muy antiguo el asfalto, el pavimento ya es muy viejo”, declaró puntualmente el funcionario municipal.

Nerio Maltos agregó que el sistema de drenaje agrava la situación superficial: “Por otro lado, se saturan con mucha basura los drenajes sanitarios y revientan las alcantarillas, y luego se abre el pavimento. Entonces, pues es bastante el trabajo”.

Ante la problemática, el director enfatizó que la dependencia mantiene un estricto control de calidad y revisión en las obras de pavimentación nueva mediante pruebas técnicas que certifiquen los materiales entregados a la ciudadanía para evitar desgastes prematuros.

“Sí, sí hay garantías, por supuesto que nuestros supervisores hacen el trabajo de revisar que los trabajos se lleven como debe de ser. Y esto implica que debe de hacerse una buena compactación, que el material sea el adecuado”, puntualizó.

Respecto al uso de materiales alternativos como el concreto hidráulico, el funcionario reconoció su viabilidad técnica por su durabilidad, pero advirtió que su elevado costo financiero obligaría a reducir significativamente las metas anuales de cobertura vial programadas en Saltillo.

“Tomamos muestras de laboratorio, se mandan al laboratorio y se debe cumplir con todos los estándares de calidad. Ahora, en algunos casos, se sugiere mejor pavimentar con otros materiales, utilizar, por ejemplo, el concreto hidráulico, que es mucho más caro, pero, bueno, tiene mayor durabilidad”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baches

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes

Orquesta Filarmónica del Desierto: Notas disonantes
true

Al diablo López Obrador
true

POLITICÓN: PRI Coahuila madruga a la oposición para 2027 y 2029 mientras Morena impugna derrotas
De acuerdo con autoridades municipales, la nueva infraestructura permitirá mejorar la movilidad de los habitantes y facilitar el acceso de servicios básicos como el camión recolector de basura.

Saltillo: entregan pavimentación de calles en Lomas de Santa Cruz tras 35 años de espera
La transmisión del partido forma parte de las actividades recreativas del Biblioparque Norte.

Sumarán pantallas gigantes al FutFest Saltillo por partido México vs Ecuador
El delantero brasileño Vinicius Júnior protagonizó un emotivo momento antes del partido Japón-Brasil al recordar a su abuela Nilza, una figura clave en su vida personal y deportiva.

El conmovedor mensaje que hizo llorar a Vinicius Jr. previo al Japón-Brasil... ‘Marcó mi vida’ (Video)
Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán en Qatar después de que Teherán atacara Bahréin, país que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó la semana pasada para asegurar a las naciones del Golfo que la paz se mantendría.

¿Cómo EU aumentó la presión sobre Irán con los ataques a Ormuz y Líbano?
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, este domingo, revisando ayudas para los damnificados tras el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, en Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela es acusado de politizar la ayuda tras los terremotos