Pavimento viejo y drenajes colapsados multiplican los baches en Saltillo

El director de Obras Públicas de Saltillo, Antonio Nerio Maltos, explicó en entrevista el origen de los daños viales que afectan a los automovilistas locales, argumentando que las fallas brotan de manera imprevista en puntos de la ciudad donde no se tenían contempladas de forma inicial.

El incremento de baches en diversas vialidades de Saltillo se debe principalmente a la antigüedad del asfalto y al colapso de las tuberías sanitarias por acumulación de basura, las cuales rompen la carpeta asfáltica desde el interior, informaron las autoridades municipales.

“En algunas áreas en donde no se esperaban, surgen esos baches. Pero esto derivado de que ya es muy antiguo el asfalto, el pavimento ya es muy viejo”, declaró puntualmente el funcionario municipal.

Nerio Maltos agregó que el sistema de drenaje agrava la situación superficial: “Por otro lado, se saturan con mucha basura los drenajes sanitarios y revientan las alcantarillas, y luego se abre el pavimento. Entonces, pues es bastante el trabajo”.

Ante la problemática, el director enfatizó que la dependencia mantiene un estricto control de calidad y revisión en las obras de pavimentación nueva mediante pruebas técnicas que certifiquen los materiales entregados a la ciudadanía para evitar desgastes prematuros.

“Sí, sí hay garantías, por supuesto que nuestros supervisores hacen el trabajo de revisar que los trabajos se lleven como debe de ser. Y esto implica que debe de hacerse una buena compactación, que el material sea el adecuado”, puntualizó.

Respecto al uso de materiales alternativos como el concreto hidráulico, el funcionario reconoció su viabilidad técnica por su durabilidad, pero advirtió que su elevado costo financiero obligaría a reducir significativamente las metas anuales de cobertura vial programadas en Saltillo.

“Tomamos muestras de laboratorio, se mandan al laboratorio y se debe cumplir con todos los estándares de calidad. Ahora, en algunos casos, se sugiere mejor pavimentar con otros materiales, utilizar, por ejemplo, el concreto hidráulico, que es mucho más caro, pero, bueno, tiene mayor durabilidad”, concluyó.