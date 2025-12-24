Menor dormita al volante y arrolla a joven deportista al sur de Saltillo
El conductor, un menor de edad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad tras señalar que se quedó dormido al volante
Un joven de 18 años resultó atropellado la mañana de este miércoles en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la hacienda El Mimbre, al sur de Saltillo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.
El lesionado fue identificado como Adrián Almanza Alviso, de 18 años, quien al momento del incidente se encontraba corriendo junto con su hermano sobre dicha vialidad, cuando un automóvil se aproximó y lo impactó, proyectándolo contra el pavimento.
De acuerdo con la versión del conductor, quien manejaba un vehículo Hyundai i10 con placas de circulación FCS-741-A, éste manifestó que se habría quedado dormido mientras conducía, lo que le impidió ver al joven a tiempo para evitar el accidente.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde sería sometido a una valoración médica para descartar lesiones de gravedad.
Elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención del conductor, identificado como Luis Javier, de 17 años, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y el seguimiento legal del caso, en tanto se esperaba la llegada de la aseguradora para responder por los gastos médicos.