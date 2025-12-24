Menor dormita al volante y arrolla a joven deportista al sur de Saltillo

Saltillo
/ 24 diciembre 2025
    Menor dormita al volante y arrolla a joven deportista al sur de Saltillo
    El accidente ocurrió a la altura de la hacienda El Mimbre, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor, un menor de edad, fue detenido y puesto a disposición de la autoridad tras señalar que se quedó dormido al volante

Un joven de 18 años resultó atropellado la mañana de este miércoles en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la hacienda El Mimbre, al sur de Saltillo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

TE PUEDE INTERESAR: El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)

$!El conductor del vehículo, un Hyundai i10, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
El conductor del vehículo, un Hyundai i10, fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El lesionado fue identificado como Adrián Almanza Alviso, de 18 años, quien al momento del incidente se encontraba corriendo junto con su hermano sobre dicha vialidad, cuando un automóvil se aproximó y lo impactó, proyectándolo contra el pavimento.

De acuerdo con la versión del conductor, quien manejaba un vehículo Hyundai i10 con placas de circulación FCS-741-A, éste manifestó que se habría quedado dormido mientras conducía, lo que le impidió ver al joven a tiempo para evitar el accidente.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde sería sometido a una valoración médica para descartar lesiones de gravedad.

$!Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a un joven de 18 años que resultó atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a un joven de 18 años que resultó atropellado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Elementos de la Policía Municipal procedieron a la detención del conductor, identificado como Luis Javier, de 17 años, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades y el seguimiento legal del caso, en tanto se esperaba la llegada de la aseguradora para responder por los gastos médicos.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El fuego se originó en matorral y pastizal, materiales altamente inflamables en esta temporada.

Advierte Municipio ‘riesgo latente’ de incendios en Saltillo

Paisanos utilizan Monclova como punto de descanso en su trayecto hacia el interior del país.

Paso de paisanos deja derrama de 30 millones en Monclova
El cierre de la frontera representa una prueba que exige unidad, fortaleza y liderazgo del sector.

Retraso en reapertura de frontera pone a prueba al sector ganadero de Coahuila: UGRC

La estación, que data del siglo XIX, deberá ser reubicada debido a las obras del tren de pasajeros Saltillo–Monterrey.

Saltillo: proponen que antigua estación La Encantada se use como base de trenes de carga
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp