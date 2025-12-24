Menor dormita al volante y arrolla a joven deportista al sur de Saltillo

Un joven de 18 años resultó atropellado la mañana de este miércoles en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, a la altura de la hacienda El Mimbre, al sur de Saltillo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales. TE PUEDE INTERESAR: El largo camino de una madre: así se estancó el caso de la chef saltillense Elisa Loyo entre gobiernos y tribunales (2/2)

El lesionado fue identificado como Adrián Almanza Alviso, de 18 años, quien al momento del incidente se encontraba corriendo junto con su hermano sobre dicha vialidad, cuando un automóvil se aproximó y lo impactó, proyectándolo contra el pavimento. De acuerdo con la versión del conductor, quien manejaba un vehículo Hyundai i10 con placas de circulación FCS-741-A, éste manifestó que se habría quedado dormido mientras conducía, lo que le impidió ver al joven a tiempo para evitar el accidente. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde sería sometido a una valoración médica para descartar lesiones de gravedad.