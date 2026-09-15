Menor se impacta contra camión de personal y termina herido, en Saltillo

Un joven no alcanzó a llegar a su domicilio luego de resultar lesionado en un accidente ocurrido la noche de este lunes en calles de la colonia Valle de las Torres.

El afectado, identificado como Elmer Hipólito N., de 17 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital General, donde permanece internado.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Torre de los Rosales, en sentido de sur a norte.

Al llegar al cruce con la calle Torre de los Alhelíes, un camión de transporte de personal que circulaba en sentido contrario presuntamente le quitó el derecho de paso.

El autobús, perteneciente a la empresa TUCSA y conducido por Luis Alejandro Delabra, se desplazaba de norte a sur y, al intentar retornar hacia el carril oriente, invadió el paso del motociclista.