Menor se impacta contra camión de personal y termina herido, en Saltillo

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    Menor se impacta contra camión de personal y termina herido, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz roja acudieron a atender al herido.
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    Menor se impacta contra camión de personal y termina herido, en Saltillo

Joven de 17 años es derribado por camión de personal en las calles de la colonia Valle de las Torres, al poniente de Saltillo

Un joven no alcanzó a llegar a su domicilio luego de resultar lesionado en un accidente ocurrido la noche de este lunes en calles de la colonia Valle de las Torres.

El afectado, identificado como Elmer Hipólito N., de 17 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital General, donde permanece internado.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de una motocicleta por la calle Torre de los Rosales, en sentido de sur a norte.

Al llegar al cruce con la calle Torre de los Alhelíes, un camión de transporte de personal que circulaba en sentido contrario presuntamente le quitó el derecho de paso.

El autobús, perteneciente a la empresa TUCSA y conducido por Luis Alejandro Delabra, se desplazaba de norte a sur y, al intentar retornar hacia el carril oriente, invadió el paso del motociclista.

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Con el ángulo delantero izquierdo, la unidad de transporte impactó al joven, quien resultó lesionado y presentó una probable fractura en la pierna izquierda.

Tras el accidente, el motociclista recibió atención de los paramédicos, quienes determinaron su traslado a un centro médico para que recibiera atención especializada. Su estado de salud quedó bajo observación médica.

Elementos de las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades.

El conductor del autobús quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y, en su caso, deberá responder por las lesiones ocasionadas en el accidente.

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