Miles de fieles de la Diócesis de Saltillo peregrinan a la Basílica de Guadalupe

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Saltillo
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    Miles de fieles de la Diócesis de Saltillo peregrinan a la Basílica de Guadalupe
    El obispo Hilario González García encabezó la peregrinación anual de la Diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, donde cientos de fieles participaron en la celebración eucarística y elevaron oraciones por la paz y las familias. CORTESÍA: VALENTÍN ALVARADO

Sumario:Parroquias de toda la diócesis participaron en la tradicional visita anual al santuario mariano para fortalecer su fe y encomendar a sus comunidades

CIUDAD DE MÉXICO. Como cada año, decenas de parroquias pertenecientes a la Diócesis de Saltillo participaron en la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe, donde cientos de fieles acudieron para expresar su devoción a la Virgen del Tepeyac.

$!El contingente de la parroquia del Ojo de Agua fue uno de los más numerosos.
El contingente de la parroquia del Ojo de Agua fue uno de los más numerosos. CORTESÍA

La peregrinación fue encabezada por el obispo de Saltillo, Hilario González García, quien presidió la celebración eucarística en el recinto mariano, acompañado por sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos provenientes de los distintos municipios que integran la Diócesis.

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Bajo el lema ”Ya es tiempo de buscar al Señor”, inspirado en el libro del profeta Oseas, la comunidad católica realizó este acto de fe como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Basílica de Santa María de Guadalupe, celebradas durante este 2026.

$!La comunidad católica de la Diócesis de Saltillo acudió a la Basílica de Guadalupe en una de las expresiones de fe más significativas del calendario pastoral.
La comunidad católica de la Diócesis de Saltillo acudió a la Basílica de Guadalupe en una de las expresiones de fe más significativas del calendario pastoral. CORTESÍA

Durante la jornada, los peregrinos elevaron oraciones por las familias, las vocaciones sacerdotales y religiosas, la paz en el país y el bienestar de las comunidades que conforman la Diócesis de Saltillo.

$!La tradicional peregrinación de la Diócesis de Saltillo congregó a cientos de creyentes en la Basílica de Guadalupe, donde elevaron plegarias por sus comunidades y por México.
La tradicional peregrinación de la Diócesis de Saltillo congregó a cientos de creyentes en la Basílica de Guadalupe, donde elevaron plegarias por sus comunidades y por México. CORTESÍA

La visita anual a la Basílica de Guadalupe representa una de las manifestaciones religiosas más importantes para la Iglesia diocesana, al reunir a fieles de diferentes parroquias en un encuentro de oración, unidad y renovación espiritual.

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