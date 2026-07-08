Miles de fieles de la Diócesis de Saltillo peregrinan a la Basílica de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO. Como cada año, decenas de parroquias pertenecientes a la Diócesis de Saltillo participaron en la tradicional peregrinación a la Basílica de Guadalupe, donde cientos de fieles acudieron para expresar su devoción a la Virgen del Tepeyac.

La peregrinación fue encabezada por el obispo de Saltillo, Hilario González García, quien presidió la celebración eucarística en el recinto mariano, acompañado por sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos provenientes de los distintos municipios que integran la Diócesis.

Bajo el lema ”Ya es tiempo de buscar al Señor”, inspirado en el libro del profeta Oseas, la comunidad católica realizó este acto de fe como parte de las actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Basílica de Santa María de Guadalupe, celebradas durante este 2026.

Durante la jornada, los peregrinos elevaron oraciones por las familias, las vocaciones sacerdotales y religiosas, la paz en el país y el bienestar de las comunidades que conforman la Diócesis de Saltillo.

La visita anual a la Basílica de Guadalupe representa una de las manifestaciones religiosas más importantes para la Iglesia diocesana, al reunir a fieles de diferentes parroquias en un encuentro de oración, unidad y renovación espiritual.

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