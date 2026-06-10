POLITICÓN: Alberto Hurtado pide a Ariadna Montiel asumir el fracaso de Morena en Coahuila

I. INÉDITO No faltará quien lo considere una trivialidad, pero los hechos no dejan de ser históricos. Y es que no existe registro de otro momento en la biografía del Poder Legislativo de Coahuila en el cual, en un mismo día, se haya suspendido a un integrante de la Legislatura, como ocurrió ayer con el petista Tony Flores, y que la mesa directiva se hubiera visto impedida a desahogar la sesión del pleno y, por tanto, suspenderla “por falta de condiciones”. Sin duda, la diputada Marimar Treviño Garza se ha ganado un lugar en la historia al encabezar la sesión en la cual ocurrieron ambos hechos.

II. IMPERICIA Y es que si algo se notó durante los pocos minutos que duró la sesión fue justamente la novatez y la impericia de la saltillense, quien claramente no sabía cómo manejar una situación tensa y de circunstancias inéditas como la de ayer. Más acostumbrada a la selfie y al posteo en redes sociales, a Treviño Garza prácticamente le tenían que soplar al oído, en cada momento de la sesión, lo que debía decir... hasta que mejor cancelaron los trabajos y citaron para el próximo martes.

III. FÓRMULA IMPRESENTABLE El que ayer mismo salió a presumir –con una foto de archivo– que “ya asumió” la curul en el Congreso fue Fernando Rodríguez González . El suplente de Antonio Flores afirmó que va a “legitimar una representación que debe ejercerse con responsabilidad, trabajo y resultados”. Los más agudos observadores señalaban ayer que, más allá de si el movimiento gestado en el Poder Legislativo es discutible o no, lo que está fuera de toda duda es que no hay a cuál irle en ese par. Y es que tanto “Lord Lamborghini” como el dirigente del fracasado partido estatal México Avante parecen estar cortados con la misma tijera. IV. CRÍA CUERVOS... Claro que en esto no debe perderse de vista una cosa: Rodríguez González es diputado suplente porque así lo decidió la cúpula petista local que encabeza Ricardo Mejía Berdeja. Ellos lo escogieron y lo colocaron en la posibilidad que hoy tiene. O, para decirlo con la sabiduría de la voz popular: Dios los crea y ellos se juntan. Así que, por mucho que hoy pataleen y se lancen acusaciones mutuamente, lo cierto es que apenas ayer eran socios y caminaban juntos.

V. ¿HONESTIDAD VALIENTE? El que de plano ya no se aguantó y ayer despotricó en contra de la dirigencia nacional de su partido fue el morenista Alberto Hurtado. Sin eufemismos, el saltillense dijo que las candidaturas morenistas fueron “abandonadas” en Coahuila por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel “No me Digan Andy” López Beltrán, quienes estuvieron al frente del morenismo prácticamente durante toda la contienda. Luisa María, dijo Hurtado, andaba visitando domicilios en Iztapalapa y Andy de viaje, mientras aquí se desarrollaba la contienda. Esa y no otra, afirmó, es la causa principal de la derrota. VI. INVITACIÓN El excandidato por el Distrito 15 fue incluso más allá: convocó a la dirigencia de Ariadna Montiel para que no ande buscando culpables fuera de su partido, sino que vea hacia dentro y se pregunte qué dejaron de hacer ellos para que los resultados del domingo fueran tan desastrosos. Por cierto que, del reparto de culpas hacia dentro, Hurtado excluyó a Diego del Bosque, de quien dijo: “tiene poco margen de maniobra” y, casi casi, se dedica a seguir instrucciones provenientes del centro del país.

VII. NOTORIA INEPTITUD Arturo Braña Sotomayor, representante de Morena ante el IEC , quiso minimizar la derrota de su partido en Coahuila y argumentó que el estado representa “apenas un soplo” del 2.5 por ciento del padrón nacional. Para sostener semejante ocurrencia, hay que conocer muy poco a Coahuila, tener una capacidad de análisis francamente limitada o, de plano, ser inepto. Porque esta tierra aporta alrededor del 3.5 por ciento del PIB nacional, es el cuarto estado industrial del país y ocupa el primer lugar en formalidad laboral. Medir la importancia de Coahuila sólo por el tamaño de su padrón es como creer que una fábrica vale por el número de ventanas y no por lo que produce. VIII. IGNORANCIA Quizá alguien debería explicarle que Coahuila genera cerca del seis por ciento de la producción industrial de México, está entre las principales economías del país y es líder nacional en empleo formal. Minimizar a Coahuila con el argumento del 2.5 por ciento del padrón no es una muestra de ingenio político, sino de su ignorancia. Al final, los datos ponen a cada quien en su lugar, igual que las urnas. La derrota de Morena puede tener una explicación más sencilla: todavía hay quienes no conocen a Coahuila ni a los coahuilenses.

IX. PIEZA DE MUSEO Hay personajes de la administración pública que tienen un talento especial para mantenerse en la nómina, sexenio tras sexenio, sin dar resultados. Ese, nos dicen, parece ser el caso de Diana Patricia González Soto, directora de la Red de Museos de Coahuila, quien ha perfeccionado el arte de brincar de cargo en cargo sin llamar la atención. El problema es que los museos del estado sí merecen atención. Con la expectativa de visitantes y la oportunidad de promover el patrimonio cultural de Coahuila, poco o nada se conoce de una estrategia para aprovechar el momento. El patrimonio cultural de la entidad merece algo más que una oficina pública cuyo principal mérito sea “ser invisible”.